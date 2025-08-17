Premierul spaniol lansează un pact naţional pentru a aborda „urgenţa climatică”

În cadrul acestuia va fi vorba despre „atenuarea efectelor schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea”, a explicat premierul în timpul vizitei sale la centrul de coordonare a incendiilor din Ourense, Galicia, una dintre regiunile cele mai afectate de incendiile forestiere din această vară. El a promis că bazele acestui „pact” vor fi puse până în septembrie.

Acest pact ar oferi „resurse funcţionarilor publici, nu numai în momentul izbucnirii incendiului, ci şi înainte, astfel încât aceştia să poată reacţiona mult mai eficient”, a spus el în cadrul unei conferinţe de presă.

Peste 70.000 de hectare au ars în Spania în ultimele zile şi peste 157.000 de la începutul anului, potrivit Sistemului european de informare privind incendiile forestiere (EFFIS).