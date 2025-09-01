Premierul Spaniei: Guvernul va lansa un plan naţional împotriva crizei climatice

Conform The Guardian, Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a anunţat luni lansarea unui „pact naţional pentru combaterea urgenţei climatice”, un plan în 10 puncte care urmăreşte să reducă impactul tot mai grav al dezastrelor provocate de încălzirea globală.

„Schimbările climatice ucid. Ucid. Şi de aceea trebuie să fim conştienţi de insecuritatea şi riscurile pe care le aduc în vieţile noastre”, a declarat Sanchez, adăugând că negarea crizei climatice, alimentată de minciuni răspândite inclusiv de lideri politici pe reţelele sociale, este „de neînţeles şi îngrijorătoare”.

Premierul a reamintit că incendiile de pădure din august, alimentate de cel mai intens val de căldură înregistrat vreodată în Spania, au ucis patru oameni, au ars o suprafaţă de şase ori mai mare decât insula Ibiza şi au necesitat „cea mai amplă desfăşurare umană şi tehnică” din istoria ţării.

În ultimii cinci ani, a spus Sanchez, schimbările climatice au provocat peste 20.000 de decese şi au generat pierderi materiale de 32 de miliarde de euro.

Printre măsurile propuse se numără crearea unei agenţii naţionale de protecţie civilă pentru coordonarea intervenţiilor, amenajarea unor „refugii climatice”, refacerea şi modernizarea managementului forestier, investiţii pentru creşterea rezilienţei la inundaţii şi secetă, dar şi sprijin pentru agricultura sustenabilă.

Alte iniţiative vizează consolidarea capacităţii de stingere a incendiilor, fonduri speciale pentru reconstrucţie după dezastre şi accelerarea tranziţiei verzi.