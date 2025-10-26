Joao Fonseca câștigă cel mai important titlu al carierei la Basel, primul la nivel ATP 500

Fonseca devine astfel primul brazilian care câștigă un turneu peste nivelul ATP 250 din 2001, după Gustavo Kuerten, și al treilea cel mai tânăr jucător care câștigă un titlu ATP 500 de la începutul seriei în 1990. De asemenea, el este al doilea cel mai tânăr campion din istoria turneului, după Jim Courier, care avea 19 ani în 1989.

Tânărul brazilian a dominat meciul prin agresivitate și consistență, în primul set reușind 15 lovituri câștigătoare, iar în setul secund închizând meciul după 86 de minute.

Davidovich Fokina, care a pierdut astfel a cincea finală la nivel ATP, va urca pe un nou record personal în clasament, locul 15.

Victoria de la Basel îl propulsează pe Fonseca pe locul 28 în clasamentul ATP, cel mai bun din cariera sa, după ce a început anul pe locul 145. Brazilianul a cucerit anterior ATP 250 Buenos Aires și Next Gen ATP Finals de la Jeddah, bifând și prima sa victorie împotriva unui jucător din Top 10, Andrey Rublev, la Australian Open.