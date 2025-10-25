Brazilianul de 19 ani, Joao Fonseca, ajunge în prima sa finală ATP 500, la Basel

Brazilianul Joao Fonseca l-a învins sâmbătă pe Jaume Munar la Swiss Indoors Basel și s-a calificat în prima sa finală ATP 500.

Jucătorul de 19 ani s-a impus cu 7-6(4), 7-5.

„Știam că va fi un meci dificil, Jaume joacă bine pe această suprafață”, a declarat Fonseca, citat de atptour.com.

Fonseca are șansa să adauge un al doilea trofeu ATP Tour la colecția sa. În finala de la Basel îl va înfrunta pe Ugo Humbert sau Alejandro Davidovich Fokina. Vedeta NextGenATP a triumfat la Buenos Aires în februarie, câștigând primul său trofeu.

Datorită acestei victorii, Fonseca a urcat 12 locuri în clasamentul PIF ATP Live Rankings, ajungând pe locul 34, asigurându-și astfel un nou record personal.