John Elkann, anchetat pentru moștenirea Agnelli, ar putea presta muncă în folosul comunității

Împreună cu frații săi, Lapo și Ginevra, acesta a achitat deja 183 de milioane de euro către statul italian, sumă care a dus la stingerea datoriilor fiscale, scrie torino.corriere.it

Decizia vine după aproape doi ani de anchetă, în care Garda Financiară italiană a descoperit o evaziune fiscală de 248,5 milioane de euro și o avere ereditară ascunsă de un miliard de euro. Investigațiile au arătat că rezidența elvețiană a Marellei Caracciolo fusese fals declarată, pentru a evita plata impozitelor în Italia.

În același dosar, procurorii au dat undă verde cererii de patteggiamento (n.r. acord de recunoaștere a vinovăției) formulate de contabilul Gianluca Ferrero. Totodată, au emis notificarea de finalizare a anchetei pentru notarul Remo Morone, acuzat de fals în acte publice. În schimb, pentru Lapo și Ginevra Elkann, precum și pentru alți colaboratori, s-a solicitat închiderea dosarului.

Acum, instanța trebuie să decidă asupra tuturor acestor cereri. Dacă va fi acceptată, munca în folosul comunității îi va permite lui John Elkann, președintele Stellantis, să obțină suspendarea procesului. Finalizarea cu succes a perioadei de probă ar însemna stingerea tuturor acuzațiilor.

Avocatul familiei, Paolo Siniscalchi, a subliniat că acceptarea procedurii de „messa alla prova” nu reprezintă o recunoaștere a vinovăției, ci doar o soluție legală pentru închiderea cazului. „În cazul unui rezultat pozitiv, procesul se va stinge, la fel ca în situația fraților Ginevra și Lapo, pentru care s-a cerut deja arhivarea”, a declarat acesta.

Între timp, Margherita Agnelli, fiica lui Gianni Agnelli, continuă lupta juridică pentru a anula acordurile semnate în 2004, urmărind ca moștenirea să revină celor cinci copii ai săi din a doua căsătorie.