Războiul moștenirii Agnelli: Președintele Ferrari este acuzat chiar de mama sa

Moștenirea complexă a legendarului Gianni Agnelli provoacă un nou conflict în familia care controlează Ferrari și Stellantis. Mama președintelui grupurilor, Margherita Agnelli, îl dă în judecată pe propriul fiu, într-un proces care ar putea schimba structura de putere din imperiul Exor.

Un bilet scris de mână redeschide disputa

În cadrul unei audieri care a avut loc recent la tribunalul din Torino, avocații Margheritei au prezentat un document scris de mână, nedivulgat până acum, care ar reprezenta o anexă la testamentul lui Gianni Agnelli, datată 20 ianuarie 1998. Potrivit acestei note, aproximativ 25% din holdingul „Dicembre” – structura prin care familia controlează Exor, Ferrari și Stellantis – ar fi trebuit să-i revină fiului său Edoardo, decedat în 2000. Nota a fost depusă luni în instanță, iar Reuters a consultat o copie a documentului.

În lipsa acestui document, la deschiderea testamentului în 2003, moștenitorii s-au bazat pe un act anterior, care prevedea ca pachetul să îi revină nepotului favorit, John Elkann, ceea ce s-a și întâmplat ulterior.

Gianni Agnelli a murit în 2003, iar un an mai târziu, Margherita a semnat un acord prin care renunța la participația sa în firma Dicembre în favoarea celor trei copii ai săi din prima căsătorie: John, Lapo și Ginevra.

Margherita susține acum că nota din 1998 a fost „omisă intenționat” sau ascunsă și că, dacă ar fi fost luată în considerare, partea respectivă din Dicembre nu ar fi trebuit să ajungă la John. Ea își acuză atât fiul, cât și pe văduva lui Gianni Agnelli, între timp decedată, că au manipulat împărțirea moștenirii în favoarea lui Elkann.

Apărarea: moștenirea a fost deja împărțită

Apărarea lui Elkann consideră că documentul din 1998 este irelevant, întrucât Margherita ar fi fost de acord cu împărțirea averii în 2004, printr-un acord oficial și definitiv. Mai mult, transferul de acțiuni către John Elkann a fost intermediat de văduva lui Gianni, Marella Caracciolo, care i-a donat acestuia un pachet de 25,37% din Dicembre.

„Gestiunea patrimoniului Agnelli a fost clar stabilită prin acordul de tranzacționare din februarie 2004”, au transmis reprezentanții legali ai președintelui Ferrari.

Miza: controlul unui imperiu și miliarde de euro

Deși Margherita a primit 1,2 miliarde de euro după moartea tatălui ei, ea cere acum o cotă mai mare pentru cei cinci copii pe care îi are din a doua căsătorie. Documentul recent descoperit ar putea influența împărțirea acțiunilor și, implicit, controlul asupra Exor, holdingul listat care deține participații-cheie în Ferrari, Stellantis, Juventus și alte entități de elită.

Șeful Ferrari, un an de muncă în folosul comunității

Ca orice imperiu, și Agnelli se zguduie din interior. Nota din 1998 a fost descoperită în timpul unei anchete penale privind evaziunea fiscală legată de moștenirea Marellei Caracciolo, mama lui Elkann. Dosarul s-a încheiat recent printr-un acord, în care John Elkann a acceptat să efectueze un an de muncă în folosul comunității și să plătească suma de aproximativ 183 milioane de euro, fără să-și recunoască vinovăția, conform legii italiene.

Cazul notei redescoperite, în care mama își acuză fiul de nereguli în moștenire, redeschide tensiuni vechi în cadrul familiei Agnelli, una dintre cele mai faimoase și discrete din Europa. La mijloc nu este doar o chestiune de moștenire, ci și de control asupra unor simboluri italiene, precum Ferrari și Fiat. Instanțele italiene au, din nou, în mâini viitorul unui imperiu.