Juriul din procesul lui Harvey Weinstein, compus din cinci femei şi şapte bărbaţi, va lua o decizie care va defini era #MeToo

Juriul care va decide soarta lui Harvey Weinstein, acuzat de mai multe abuzuri sexuale, începe deliberările săptămâna viitoare. Verdictul va influenţa şi viitoarele procese ale unor persoane acuzate de abuzuri sexuale, încurajând sau descurajând victimele să raporteze astfel de cazuri.

Juraţii - cinci femei şi şapte bărbaţi - care vor decide soarta producătorului de film american Harvey Weinstein, în procesul în care acesta este judecat pentru viol şi alte agresiuni sexuale, vor începe deliberările pe 18 februarie.

Weinstein, cunoscut drept unul dintre cei mai influenţi producători de film din ultimele decenii, a pledat nevinovat la cinci capete de acuzare, printre care se numără violul şi comportamentul sexual agresiv. Dacă va fi găsit vinovat riscă pedeapsa cu închisoarea pe viaţă.

Cazul este definitoriu pentru mişcarea globală #MeToo, împotriva hărţuirii sexuale.

Peste 80 de femei, printre care actriţe precum Angelina Jolie, Salma Hayek şi Gwyneth Paltrow, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărţuire sexuală, viol sau agresiune, în urma apariţiei, la începutul lunii octombrie 2017, a unui articol în The New York Times în care erau oferite detalii cu privire la mai multe plângeri pe numele producătorului de film.

Procesul a început pe 6 ianuarie, la Tribunalul din Manhattan, New York, după ce, pe 31 mai 2018, un mare juriu l-a inculpat pe Weinstein pentru viol şi alte delicte cu caracter sexual, victimele fiind două femei. Actriţa Jessica Mann susţine că Weinstein a violat-o în 2013, iar Mimi Haleyi, asistentă de producţie, l-a acuzat de alte abuzuri sexuale, săvârşite în 2006.

Weinstein, în vârstă de 67 de ani, a negat acuzaţiile, spunând că relaţiile au fost consensuale.

Judecătorul James Burke a subliniat mereu în faţa juriului că trebuie să se ajungă la un verdict pur şi simplu pe baza faptelor prezentate în instanţă şi că „acest proces nu este un referendum privind mişcarea #MeToo”.

Dovezile fizice sunt majoritar inexistente, iar juriul trebuie, de fapt, să decidă dacă le crede sau nu pe cele două femei.

În timpul procesului, cele două reclamante, martorii acuzării şi procuratura au încercat să creioneze un portret de prădător sexual în serie al lui Weinstein.

Pe de altă parte, avocaţii apărării şi-au bazat strategia pe faptul că presupusele victime au continuat să aibă contacte profesionale cu Weinstein după respectivele abuzuri, lucru care, în mod obişnuit, nu ar fi trebuit să se întâmple. Presupusele victime au fost descrise drept femei care s-au folosit de Weinstein pentru a avansa în carieră.

Weinstein nu a depus mărturie în propriul proces.

Harvey Weinstein este subiectul mai multor anchete ale poliţiilor din Los Angeles şi Londra. La New York a fost pus sub acuzare pentru prima dată. La începutul lunii ianuarie, Weinstein a fost pus sub acuzare şi la Los Angeles, pentru violenţe sexuale săvârşite asupra altor două victime.

