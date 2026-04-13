Kaja Kallas denunță la ONU încălcarea dreptului internațional în Orientul Mijlociu și Ucraina

Comisarul pentru politică externă al Uniunii Europene, Kaja Kallas, trage un semnal de alarmă la ONU, în contextul în care escaladarea conflictului cu Iranul de către președintele Donald Trump împinge ordinea globală și piețele energetice în pragul prăpastiei.
Kaja Kallas denunță la ONU încălcarea dreptului internațional în Orientul Mijlociu și Ucraina
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
13 apr. 2026, 23:06, Știri externe

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a trasat luni o paralelă directă între invazia Rusiei în Ucraina și războiul din Orientul Mijlociu, afirmând că acestea reprezintă „cea mai mare prăbușire a dreptului internațional de la cel de-al Doilea Război Mondial”, relatează Politico.

„Prăbușirea dreptului internațional este evidentă în cele două crize globale preeminente de astăzi: războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și războiul din Orientul Mijlociu”, a declarat Kallas într-un discurs adresat Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite la New York. „Împreună, crizele din Europa și Orientul Mijlociu reprezintă cel mai clar semn de până acum al abandonării vechilor reguli, inclusiv a Cartei ONU.”

Kallas și-a rezervat cel mai dur limbaj pentru Moscova, numind invazia Rusiei din 2022 „una dintre cele mai scandaloase încălcări ale dreptului internațional”, în timp ce a prezentat actualul conflict din Orientul Mijlociu, declanșat de atacul SUA și Israelului asupra Iranului, ca parte a aceleiași eroziuni sistemice.

Kallas a transmis avertismente

Ea a avertizat că războiul din Iran, care a cuprins rapid țările învecinate, „a provocat o instabilitate imensă și a costat mult prea multe vieți”, trimițând în același timp unde de șoc pe piețele energetice globale și pe lanțurile de aprovizionare.

Kallas a atacat, de asemenea, ceea ce a descris ca o schimbare către „politica coercitivă a puterii”, avertizând împotriva unei lumi modelate de sfere de influență concurente.

