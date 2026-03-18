Kenya introduce concediul menstrual în capitală: două zile libere pe lună pentru angajatele din sectorul public

Capitala Kenyei devine un exemplu la nivel regional după ce autoritățile locale au introdus o politică inovatoare: concediu menstrual plătit pentru femeile angajate în administrația publică. Măsura, aplicată din decembrie 2025, vizează îmbunătățirea sănătății și a productivității la locul de muncă, transmite AP.
Sursa: Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
18 mart. 2026, 10:40, Știri externe

În Nairobi, angajatele din administrația locală pot beneficia de două zile de concediu menstrual pe lună, fără justificări medicale sau proceduri birocratice. Guvernatorul Johnson Sakaja a explicat că măsura a pornit dintr-o discuție informală despre disconfortul cauzat de menstruație și s-a transformat rapid într-o politică publică, mai scrie AP.

„Cel mai important capital al tău este personalul. Totul începe cu respectul și demnitatea pe care le oferi angajaților”, a declarat acesta.

Fără impact financiar, dar cu beneficii de productivitate

Autoritățile susțin că măsura nu afectează bugetul, deoarece există suficient personal pentru a acoperi eventualele absențe. „Nu este o tragedie dacă trei sau patru persoane lipsesc o zi sau două”, a spus Sakaja. Responsabilii din resurse umane afirmă că feedbackul este pozitiv: angajatele se întorc la muncă mai odihnite și mai eficiente.

Politica nu este o premieră globală. Japonia a introdus concediul menstrual încă din 1947, iar Spania a adoptat o legislație similară în 2023. În Africa, doar Zambia are o politică națională, care permite o zi liberă pe lună pentru femei.

Critici și temeri privind discriminarea

Deși reacțiile au fost în mare parte pozitive, există și voci critice care avertizează că astfel de politici ar putea descuraja angajarea femeilor. Unele angajate din sectorul privat consideră că măsura este benefică, dar insuficientă, sugerând chiar extinderea la patru zile pe lună. Chiar și cu această politică, multe femei evită să discute deschis despre menstruație la locul de muncă. „Este foarte greu să spui că nu te simți bine din acest motiv”, spun unele angajate, subliniind că stigmatul social persistă.

Specialiștii atrag atenția că durerile menstruale severe afectează un număr mare de femei. Medicul ginecolog Eunice Cheserem explică faptul că, în unele cazuri, simptomele pot include dureri intense, greață și vărsături, migrene sau chiar incapacitatea de a lucra. „Pentru multe femei, durerea este atât de severă încât nu mai pot funcționa normal”, a spus aceasta.

Guvernul național și alte regiuni din Kenya urmăresc deja rezultatele acestei inițiative.Dacă va avea succes, politica din Nairobi ar putea deveni un model pentru alte țări care caută soluții pentru echilibrul între viața profesională și sănătatea femeilor.

