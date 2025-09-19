Kosovo interzice serviciile sârbe de sănătate, educație și pensii din Nord: Decizia stârnește noi tensiuni între Pristina și Belgrad

Guvernul de la Pristina a declanșat noi tensiuni în nordul țării după ce, joi seară, a anunțat interzicerea serviciilor de sănătate și educație finanțate de Serbia în regiunea Mitrovica de Nord, locuită majoritar de etnici sârbi. Justificarea oficială a fost că aceste servicii funcționau fără permise legale, fiind considerate „structuri paralele” în afara autorității statului Kosovo.

Prim-ministrul interimar Albin Kurti a explicat că măsura are ca scop integrarea serviciilor pentru toți cetățenii sub autoritatea statului kosovar: „Este necesar să le includem și să le unificăm. Nu vreau să fac asta împotriva voastră sau fără voi”, a transmis oficialul într-un mesaj video adresat în limba sârbă, citat de Bloomberg.

El a mai spus că serviciile finanțate de Belgrad sunt „nesustenabile” și că sârbii merită acces egal la bunurile publice ale statului Kosovo.

Acțiunea guvernului amplifică criticile externe și nemulțumirea sârbilor

Decizia a fost criticată de aliații occidentali. Statele Unite au suspendat un cadru de dialog strategic cu Kosovo, acuzând guvernul Kurti că a crescut „tensiunile și instabilitatea”: „Acțiunile lui Kurti au crescut tensiunile și instabilitatea”, a transmis partea americană.

Uniunea Europeană a avut o reacție similară, cerând guvernului kosovar să înceteze măsurile împotriva instituțiilor conduse de sârbi și să evite acțiunile unilaterale.

Lista Sârbă, principalul partid al etnicilor sârbi din Kosovo, a respins afirmațiile premierului Kurti, spunând că serviciile de sănătate și educație sunt „stâlpi ai supraviețuirii” pentru comunitate și că „integrarea nu face parte din niciun acord”. Partidul a cerut o reacție mai fermă din partea comunității internaționale.

Decizia de suspendare a serviciilor finanțate de Serbia în nordul Kosovo a fost luată într-un moment delicat pentru țară. Premierul Kurti conduce un guvern interimar, după ce alegerile din februarie nu au reușit să genereze o majoritate stabilă în Parlament, iar negocierile pentru formarea unei coaliții au eșuat, atrăgând îngrijorarea partenerilor internaționali.