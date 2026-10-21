Lecornu se va întâlni cu reprezentanții sindicatelor care protestează în Paris

Premierul Lecornu va discuta cu reprezentanții acestora „modalitățile și mijloacele de a garanta libertatea fundamentală de a manifesta”, potrivit unei scrisori trimise organizațiilor. Potrivit scrisorii, unii ar încerca să submineze protestele prin „acte inacceptabile”, notează AFP.
Lidera sindicatului CGT, care a jucat un rol proeminent în cadrul demonstrațiilor, Sophie Binet, a avertizat la postul de radio RTL că Lecornu „trebuie să răspundă cererilor” sindicatelor și ale tinerilor protestatari.
Ea a afirmat că în Franța există „o furie legitimă și enormă”.
Sindicatul său cere guvernului să majoreze salariul minim, să crească salariile în funcție de inflație și să asigure fonduri suficiente pentru școli și servicii publice.
Mișcarea „Vestele Galbene”, care a stat la baza demonstrațiilor de weekendul trecut, a anunțat, miercuri, că a informat oficial autoritățile că intenționează să organizeze sâmbătă marșul de la Paris, cu plecare din Piața Bastiliei.
Mișcarea dorește, de asemenea, să organizeze demonstrații ulterioare la nivel național pe 5 noiembrie.
Cu toate acestea, există o distincție între protestatarii pașnici, care au ieșit în stradă pentru a-și cere drepturile și persoanele care au vandalizat și jefuit diverse magazine, între care și cele de lux.
Dintr-un total de 550.000 de francezi, câți au participat la protestele de weekendul trecut, între care studenți, angajați ai sectorului public și agricultori și ulterior sindicaliști, au fost și câțiva francezi care nu au ieșit în stradă pentru a-și striga drepturile, ci au recurs la violență și infracțiuni. Dintre aceștia, peste 1.200 au fost, deocamdată, reținuți de autoritățile franceze.
Președintele Macron a precizat că autoritățile nu vor tolera violențele și că persoanele responsabile pentru distrugeri trebuie trase la răspundere.
Imaginile difuzate în întreaga lume cu privire la violențele de stradă din Franța de weekendul trecut au determinat mai multe țări, printre care România, SUA, China și Germania, să emită avertismente de călătorie pentru cetățenii lor aflați în Franța.
Paris today. Your city tomorrow? https://t.co/Ru2CFRrjfv
— Hillel Neuer (@HillelNeuer) October 17, 2026
Autoritățile franceze s-au confruntat cu critici din partea partidelor de pe întreg spectrul politic, candidata de extremă dreapta la președinție, Marine Le Pen,descriind tulburările drept un „semnal de alarmă” care a scos la iveală o „criză profundă” a autorității. Lidera de extremă dreaptă încearcă să profite de haos, înaintea alegerilor prezidențiale din 2027.
Ca semn al unei atenții politice tot mai mari acordate violențelor de stradă, parlamentarii din cadrul parlamentului francez, caracterizat de diviziuni, au convenit, marți, să lanseze o anchetă parlamentară privind tulburările. Ancheta va include și posibile eșecuri ale serviciilor de informații, tacticile poliției și gradul de pregătire al guvernului.
Potrivit ministrului Justiției, aproape 150 de persoane au fost arestate, iar peste 800 au fost trimise în judecată.
Marți, ministrul de Interne din Franța, Laurent Nunez a anunțat că sâmbătă și duminică autoritățile vor lua măsuri sporite de securitate. Vor fi, de asemenea, mobilizați și militari.