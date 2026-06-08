Letonia anunță că avioanele NATO au doborât o dronă care a pătruns în spațiul său aerian

Ministerul Apărării din Letonia a anunțat luni, printr-un comunicat de presă, că avioanele de vânătoare ale NATO au doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al țării dinspre Rusia.

„Forțele Armate Naționale informează că, în spațiul aerian al Letoniei, în regiunea Latgale, avioanele de vânătoare ale Misiunii NATO de patrulare a spațiului aerian baltic au doborât o aeronavă fără pilot străină care a pătruns în Letonia (…) În același timp, Forțele Armate Naționale informează că amenințările la adresa spațiului aerian anunțate în județele Alūksne, Ludza, Balvi și Rēzekne au încetat”, se arată în comunicatul emis luni.

Totodată, și armata letonă a anunțat, prin intermediul unei postări pe rețeaua X, că drona a fost doborâtă de „avioanele de vânătoare aliate”.

Latvijas gaisa telpā sabiedroto iznīcinātaji sekmīgi notriec gaisa telpā ielidojošo dronu! 🇫🇷🤝🏻🇱🇻 — NBS (@Latvijas_armija) June 8, 2026

Anunțul vine la scurt timp după ce autoritățile letone au emis o alertă de amenințare aeriană pentru regiunile din estul țării aflate la granița cu Rusia și Belarus, cerând populației să rămână în locuințe.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra Rusiei, inclusiv în zona Mării Baltice, iar mai multe drone militare ucrainene au pătruns în spațiul aerian al Finlandei, Letoniei, Lituaniei și Estoniei.

Luna trecută, un avion militar al NATO a doborât o dronă suspectată a fi ucraineană deasupra Estoniei.