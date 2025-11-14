Liderul mișcării pentru drepturile civile din Chicago, internat din cauza unei boli neurologice rare

Liderul mișcării pentru drepturile civile a fost diagnosticat cu boala Parkinson în urmă cu aproximativ zece ani.

Însă organizația sa Rainbow/PUSH a declarat joi că bărbatul în vârstă de 84 de ani a rămas sub observație la un spital din Chicago pentru paralizie supranucleară progresivă, sau PSP, o afecțiune neurodegenerativă pe care o „gestionează de mai bine de un deceniu” și pentru care a primit un diagnostic în aprilie.

Starea sa a fost declarată stabilă, potrivit AP.

„Familia este recunoscătoare pentru toate urările de bine și rugăciunile”, a declarat organizația într-un comunicat joi seara, la o zi după internarea lui.

Jackson suferea de simptome compatibile cu boala Parkinson și a dezvăluit diagnosticul în 2017, dar în timpul unei vizite la Mayo Clinic în aprilie, medicii au confirmat diagnosticul de PSP, care poate avea simptome similare cu boala Parkinson.

După ce a dezvăluit că urma un tratament ambulatoriu în 2017, Jackson a continuat să apară în public, inclusiv la Convenția Națională Democrată din 2024 de la Chicago.

Candidatul la președinție de două ori a demisionat din funcția de lider al organizației sale Rainbow/PUSH în 2023, iar fiul său, Yusef Jackson, a preluat funcția de director operațional anul trecut.

Jackson senior folosea un scaun cu rotile și a continuat să meargă la birou în mod regulat până acum câteva luni, au spus membrii familiei.

În ultimele luni, rudele sale, inclusiv fiii săi, reprezentantul SUA Jonathan Jackson și Jesse Jackson Jr., fost congresman din Illinois care candida pentru realegere, i-au oferit îngrijire 24 de ore pe zi, în ture.

Reverendul se străduiește să țină ochii deschiși și nu poate vorbi. Dar a găsit modalități de a comunica cu familia și prietenii care îl vizitează, a declarat fiul său, Jesse Jackson Jr., pentru Associated Press. „Îți strânge mâna”, a spus el.