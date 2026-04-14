Lisabona, desemnată cel mai colorat oraș din lume

Lisabona a fost desemnată cel mai colorat oraș din lume, potrivit unui studiu internațional care analizează impactul vizual al destinațiilor turistice. Clasamentul confirmă și prezența puternică a Portugaliei în top, cu Porto pe locul al treilea, scrie Euronews.
Sursa foto: colaj X
Victor Dan Stephanovici
14 apr. 2026, 11:40, Știri externe

Analiza a fost realizată de compania irlandeză JustCover și a inclus 78 de destinații cunoscute pentru aspectul lor vizual. Cercetătorii au analizat fotografii reprezentative, fără filtre, și au identificat peste 2,6 milioane de culori în imaginile surprinse în Lisabona. Rezultatul reflectă specificul arhitectural al orașului, de la clădirile în nuanțe pastel până la faimoasele faianțe decorative și tramvaiele galbene, transmite Euronews.

Destinațiile care completează topul

Pe locul al doilea se află Kuala Lumpur, remarcat pentru contrastul dintre clădirile moderne și templele tradiționale. Porto ocupă poziția a treia, datorită caselor colorate de pe malul râului Douro, acoperișurilor teracotă și atmosferei istorice. În continuarea clasamentului apar Cartagena (Columbia) și Rio de Janeiro (Brazilia), orașe cunoscute pentru arhitectura vibrantă și peisajele spectaculoase. Studiul subliniază o tendință tot mai vizibilă în turism: alegerea destinațiilor este influențată de impactul vizual și de potențialul pentru fotografii și conținut online. În acest context, orașele cu identitate cromatică puternică devin tot mai atractive pentru turiști.

Europa, bine reprezentată

Pe lângă Lisabona și Porto, alte orașe europene precum Dubrovnik și Barcelona se regăsesc în clasament. Topul mai include și destinații din America, precum Havana, New Orleans sau New York, apreciate pentru diversitatea vizuală și atmosfera urbană dinamică. Clasamentul a fost realizat pe baza unor imagini capturate în timpul zilei, analizate cu ajutorul unor instrumente digitale care au identificat varietatea culorilor din fiecare locație.

Recomandarea video

