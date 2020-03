LIVE TEXT Epidemia de coronavirus: 21 de oameni de pe nava Grand Princess au fost testaţi pozitiv. Un alt vas de croazieră nu a fost primit în Malta

Din cele 21 de persoane care au dat rezultate pozitive, 19 sunt membri ai echipajului şi doi sunt pasageri, a spus Pence, adăugând că nava va fi adusă într-un port necomercial şi fiecare persoană va fi testată. „Cei care trebuie să fie carantinaţi vor fi pusi în carantină”, a spus Pence.

La bordul navei există mai mult de 3.500 de persoane.

Video from the California National Guard shows helicopters deliver coronavirus test kits to the Grand Princess cruise ship off the coast of California. https://t.co/M4904ndoRh pic.twitter.com/J0HaGeIdDa