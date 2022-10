LIVE TEXT Războiul din Ucraina, ziua 236. Mai multe explozii în centrul Kievului, atacat cu drone kamikaze: cel puţin trei morţi şi mai mulţi răniţi / Atac şi în Sumi / Centrala nucleară Zaporojie a fost din nou deconectată / 9.000 de soldaţi ruşi vor fi trimişi în Belarus / Schimb masiv de prizonieri / Musk sperie lumea: Rusia poate folosi forţa nucleară / Avion Su-34 prăbuşit

O defecţiune a motorului în timpul decolării a fost cauza „accidentului” produs de Su-34 rusesc care s-a prăbuşit în ultimele ore într-o clădire din Eisk, un oraş rusesc cu vedere la Marea Azov, a raportat de Ministerul Apărării din Moscova, precizând că pilotul a reuşit să se salveze. Accidentul a provocat un incendiu de la primul până la etajul cinci al clădirii.

Surveillance camera caught the moment of a Russian Su-34 crash in Yeysk. pic.twitter.com/vQ8hDxmlsx

Ucraina a anunţat eliberarea a 108 femei într-un schimb de prizonieri cu Rusia. „Astăzi a avut loc un alt schimb pe scară largă de prizonieri de război... am eliberat 108 femei din captivitate”, a declarat Andriy Yermak, şeful personalului prezidenţial ucrainean, precizând că pentru prima dată a fost „un schimb de sex feminin”.

Sunt patru victime ale raidului rusesc de azi dimineaţă cu o „dronă kamikaze” deasupra Kievului, a anunţat pe Telegram primarul capitalei, Vitali Klitschko: „Patru oameni au murit deja sub dărâmăturile unei case din cartierul Şevchenkiv al capitalei, lovite de o dronă teroristă rusă.

Salvatorii au descoperit şi recuperat un alt cadavru. Operaţiunile de căutare şi salvare sunt în desfăşurare. S-ar putea să mai fie oameni sub dărâmături. Trei răniţi au fost internaţi la spital. Doi dintre ei sunt angajaţi ai serviciului de stat de urgenţă”.

Printre victime se numără şi un cuplu - Bohdan şi Vittoria - care aştepta primul copil.

„Rusia şi Iranul se unesc pentru a răspândi teroarea şi moartea”. Ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov, a denunţat acest lucru după noile raiduri ale Rusiei asupra Kievului şi a altor oraşe ucrainene cu drone fabricate iranian. Aeronava fără pilot „Shahed-136 este doar una dintre instrumentele lor, alături de rachetele Kalibr, Iskander, Kh, dronele Mojaher-6, Fateh-110 şi rachetele Zolfaghar – a scris el pe Twitter – Democraţiile şi cele mai strălucite minţi ale lumii trebuie să se unească pentru a respinge aceste atacuri şi înfrânge răul”.

Fosta jurnalistă a televiziunii de stat ruse, Maria Ovsyannikova, care a criticat în direct războiul din Ucraina, a fugit în străinătate şi se află „într-o ţară europeană”, a anunţat de avocatul său, Dmitri Zakhvatov, după cum a relatat presa rusă. Femeia şi-a luat fiica de 11 ani cu ea, dar aceasta a fost în custodia tatălui ei prin ordinul unei instanţe. Decizia judecătorilor a fost considerată o represalie pentru poziţiile jurnalistei. Ovsyannikova era în arest la domiciliu pentru un articol în care critica ofensiva din Ucraina.

Guvernatorul regional al regiunii estice Sumy a declarat că trei persoane au fost ucise şi alte nouă au fost rănite într-un atac cu rachete în această dimineaţă.

„La ora 5:20 (0220 GMT) dimineaţa, trei rachete ruseşti au lovit o instalaţie de infrastructură civilă. Cel puţin trei persoane au murit. Nouă sunt rănite. Încă mai sunt oameni sub dărâmături”, a scris Dmytro Zhyvytsky pe reţelele de socializare.

Premierul Denys Shmygal a declarat anterior că loviturile ruseşti au lovit instalaţii energetice din Sumy şi din regiunea centrală Dnipropetrovsk, unde, potrivit preşedinţiei, atacurile s-au soldat cu alte morţi.

O cameră CCTV a înregistrat momentul în care o dronă kamikaze loveşte un bloc de locuinţe în centrul capitalei.

Două persoane sunt prinse sub dărâmături în urma atacului cu drone de la Kiev de luni dimineaţă, a declarat primarul Vitali Klitschko.

Alte 18 persoane au fost salvate, a adăugat el.

„Ca urmare a unui atac kamikaze cu dronă, a avut loc o explozie într-o clădire rezidenţială din cartierul (Shevchenkivskyi) al capitalei. În prezent, 18 persoane au fost salvate din clădire. Potrivit informaţiilor preliminare, doi rezidenţi au rămas sub dărâmături. Operaţiunile de salvare continuă. Structurile clădirii distruse sunt în curs de stingere, iar molozul este îndepărtat”, a anunţat primarul oraşului Kiev pe Twitter.

O imagine cât o mie de cuvinte. Un ucrainean îşi începe dimineaţa cu puşca pe geam, ţintind drone kamikaze. Luni dimineaţa, Kievul a fost ţinta mai multor drone trimise de către ruşi: o parte dintre ele au explodat, iar altele au fost „anihilate” de către soldaţi sau cetăţeni ucraineni.

„Teroriştii ruşi au tras din nou asupra substaţiilor de infrastructură critică de pe teritoriul aflat sub controlul Ucrainei, în urma căreia, la ora 03:59, ultima linie de comunicaţie de 750 kV ZANP - Dniprovska a fost deconectată. În procesul de tranziţie, din cauza unei scăderi de tensiune pe termen scurt, transformatorul de rezervă pentru necesităţile proprii ale centralei ZNPP a fost oprit şi au fost pornite generatoarele diesel”, se arată în postare.

Afirmaţiile nu au fost verificate în mod independent.

Forţele ruseşti au ocupat ZNPP, cea mai mare centrală nucleară din Europa, încă din primele zile ale războiului din Ucraina. Centrala ZNPP este situată într-una dintre regiunile ocupate ale Ucrainei pe care Rusia susţine că a „anexat-o”, iar Rusia şi-a anunţat intenţia de a aduce centrala ZNPP sub controlul autorităţilor nucleare ruse.

BREAKING: Two explosions in center of #Kyiv.



Likely drones. Third drone was shot down. Residents heading to bunkers #UkraineWar pic.twitter.com/mkMudardV0