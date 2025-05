Locurile de filmare Game of Thrones din Croația, amenințate de tarifele impuse de Trump

Cetățile și străzile pietruite ale orașului croat Dubrovnik, adesea pline de turiști dornici să viziteze locațiile din serialul Game of Thrones sau din filmul Star Wars: The Last Jedi, sunt acum amenințate de noile tarife impuse de Trump asupra producțiilor din afara SUA, scrie Reuters.