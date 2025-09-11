Lovitură pentru Ungaria. Curtea de Justiție a UE anulează aprobarea pentru extinderea centralei nucleare de la Paks, proiect realizat împreună cu Rusia

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a dat joi câștig de cauză Austriei în recursul depus împotriva unei decizii anterioare a Comisiei Europene, care aprobase ajutorul de stat acordat de Ungaria pentru extinderea centralei nucleare de la Paks.

Compania de stat rusă Rosatom ar urma să instaleze două noi reactoare la centrala Paks, situată la sud de Budapesta, singura centrală nucleară a Ungariei, care asigură jumătate din necesarul de electricitate al țării.

Ungaria a încheiat în 2014 un acord cu Rusia, care includea și un împrumut rusesc de 10 miliarde de euro, însă lucrările au fost amânate din cauza problemelor de autorizare și a pandemiei de Covid-19.

Austria a depus plângerea în 2018.

Instanța a declarat într-un comunicat că anulează decizia Comisiei de a aproba proiectul, deoarece executivul european ar fi trebuit să verifice dacă atribuirea contractului unei „întreprinderi rusești” respecta normele UE privind achizițiile publice.

Decizia Comisiei „nu a fost suficient motivată”, a precizat CJUE, întrucât nu era clar de ce Ungaria a atribuit contractul Rusiei fără o licitație publică.

Cele patru reactoare actuale ale centralei, construite cu tehnologie sovietică în anii 1980, urmează să fie scoase treptat din uz începând cu 2032.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, care are o relație apropiată cu Vladimir Putin, insistă că Budapesta trebuie să continue cooperarea cu Kremlinul pentru a-și asigura securitatea energetică, chiar și în contextul invaziei ruse în Ucraina.

Anul trecut, parlamentul ungar a adoptat o lege care permite creșterea valorii contractului, estimat la 12,5 miliarde de euro, pentru a preveni noi întârzieri.

Ministrul ungar pentru Afaceri Europene, Janos Boka, a declarat joi că hotărârea CJUE nu „împiedică” Ungaria să continue extinderea.