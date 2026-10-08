Madridul plânge moartea femeii care a declanșat protestele pentru locuințe: „Bunica întregii țări”

Aitana Lopez, una dintre sutele de protestatari pentru dreptul la locuință care au instalat tabere în centrul Madridului, a simțit că este de datoria ei să-i aducă un omagiu lui Maricarmen, pensionarei a cărei evacuare a declanșat o mișcare care a culminat cu organizarea unor alegeri anticipate, potrivit AFP.

„Am vrut să vin aici, să aprind o lumânare…”, a spus tânăra Aitana Lopez, care este studentă.

Moartea Maricarmen Abascal, în vârstă de 87 de ani, survenită miercuri, a determinat-o pe tânără să depună, joi, o lumânare la altarul improvizat în piața Puerta del Sol din capitala Spaniei, epicentrul protestelor.

„Mulțumim pentru tot, nu te vom uita niciodată”, se putea citi pe lumânarea care însoțea florile și un afiș pe care Abascal era numită „bunica unei întregi țări”.

Vigilia y protesta esta madrugada frente al Congreso y en Puerta del Sol tras el fallecimiento de Maricarmen Abascal https://t.co/FPAyN8hnY4 — Olmo Blanco (@rebonico) October 8, 2026

Un alt marș este programat pentru joi seara, de la Sol până la fosta locuință a lui Maricarmen din cartierul de lux Retiro, unde cei care au venit să-și exprime condoleanțele au lăsat, de asemenea, lumânări și flori.

Sindicatele chiriașilor au lansat un apel pentru un minut de reculegere la nivel național, vineri.

Cazul lui Maricarmen a șocat Spania

Cu două săptămâni înainte să moară, María del Carmen Abascal, cunoscută drept „Maricarmen”, a fost scoasă pe targă din apartamentul din Madrid în care a locuit timp de 70 de ani, după ce compania imobiliară care deținea apartamentul a majorat drastic chiria. Ea a devenit, astfel, simbolul crizei locative din Spania și catalizatorul protestelor la nivel național.

„Ea este cea care a declanșat toate acestea”, a declarat Lopez pentru AFP, referindu-se la taberele și demonstrațiile care au plasat problema locuințelor în centrul alegerilor generale anticipate din 29 noiembrie.

Miercuri seara, protestatarii din piață au plâns și s-au îmbrățișat după ce au aflat vestea. Sute de oameni au mărșăluit spre parlament, unii calificând moartea sa drept „crimă”.

„Nu trebuia să moară așa”

Deși firma imobiliară care o evacuase inițial pe bătrână a ajuns la un acord care i-ar fi permis bătrânei să se întoarcă în locuință, femeia și-a pierdut viața în spital. Ea se deplasa în scaun cu rotile.

„Nu trebuia să moară așa. Maricarmen voia să moară în casa ei”, a declarat Valeria Racu, purtătoare de cuvânt a Sindicatului Chiriașilor din Madrid, care a susținut-o pe Abascal în lupta juridică de mai mulți ani pe care aceasta a dus-o împotriva companiei.

Un alt protestatar, Luis Rodriguez, în vârstă de 64 de ani, a declarat că este „scandalos” ca o femeie în vârstă să fie dată afară din propria casă, numind-o „încă o victimă” a pieței imobiliare nemiloase din Spania.

O moarte care a declanșat anticipate

Acesta a mai precizat că moartea bătrânei a fost „picătura care a umplut paharul” în ceea ce privește furia populației față de prețurile ridicate ale locuințelor, costuri pe care el le-a numit „nebunești”.

În încercarea de a răspunde presiunii populare, guvernul de stânga a adoptat în grabă două decrete care includeau protecții sporite împotriva evacuărilor pentru chiriașii vulnerabili și reînnoirea automată a contractelor, dar coaliția minoritară nu a reușit să adopte măsurile în Parlament, ceea ce l-a determinat pe premierul socialist Pedro Sánchez să convoace alegeri anticipate, luni.