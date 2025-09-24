MAE, avertizare de călătorie pentru românii care tranzitează Portugalia. Uraganul „Gabrielle” amenință Arhipeleagul Azore

Ministerul Afacerilor Externe al României a transmis o informare oficială pentru cetățenii români aflați, tranzitând sau intenționând să călătorească în Portugalia, recomandând prudență și respectarea indicațiilor autorităților locale.

Fenomenele meteo extreme sunt așteptate să dureze de joi seară până vineri, 26 septembrie 2025, ora 18:00, ora locală.

Autoritățile regionale din Azore au pus la dispoziție recomandări pentru populație pe site-ul oficial, pentru a minimiza riscurile generate de uragan. Cetățenii români aflați în pericol sau în dificultate pot solicita asistență consulară la numerele Ambasadei României la Lisabona: +351.213.966.463 și +351.213.960.866. Pentru situații urgente, este disponibil telefonul de urgență: +351.927.411.628.

MAE reamintește că respectarea măsurilor de siguranță este esențială, iar deplasările neesențiale în zonele afectate trebuie evitate până la calmarea fenomenelor. Autoritățile portugheze avertizează că rafalele puternice și ploile torențiale pot provoca inundații, pagube materiale și perturbări ale transportului pe insule.

Cetățenii români sunt sfătuiți să se informeze constant asupra evoluției uraganului și să rămână în contact cu reprezentanțele diplomatice pentru asistență.