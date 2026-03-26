Magnatul petrolier din Venezuela, Wilmer Ruperti, rămâne în detenție

Magnatul petrolier venezuelean Wilmer Ruperti rămâne în detenție, a declarat joi firma de avocatură care îl reprezintă, la o săptămână după ce poliția de informații a țării i-a solicitat o întâlnire.
Magnatul petrolier din Venezuela, Wilmer Ruperti, rămâne în detenție
Andrei Rachieru
26 mart. 2026, 15:58, Știri externe

Ruperti a ajuns în prim-plan după ce a contribuit la transportul de combustibil către Venezuela în timpul grevei din 2002–2003 de la compania petrolieră de stat PDVSA, un rol care i-a consolidat legăturile cu administrația socialistă a președintelui de atunci, Hugo Chávez, scrie Reuters.

În anii mai recenți, compania sa cu sediul la Geneva, Maroil Trading, a devenit un exportator important de cocs petrolier venezuelean în baza unui contract cu PDVSA, deși această activitate a fost ulterior implicată într-un litigiu privind plățile și termenii contractuali.

„Încă încercăm să obținem eliberarea lui Ruperti. Nu avem încă acces la avocați și el rămâne în detenție”, a declarat pentru Reuters firma de avocatură Winston & Strawn, într-un e-mail.

Recomandarea video