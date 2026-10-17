Mai puțini ucraineni scutiți de mobilizare. Planul Guvernului, contestat de parlamentari și companii

Guvernul de la Kiev pregătește modificarea regulilor care permit companiilor din sectoarele esențiale să își protejeze angajații de mobilizarea în armată. Propunerea urmărește creșterea numărului persoanelor disponibile pentru serviciul militar, dar a provocat nemulțumiri în Parlament și în mediul de afaceri. Potrivit The Kyiv Independent, peste 60 de parlamentari ucraineni au înregistrat vineri un proiect de hotărâre prin care solicită revizuirea măsurilor, consultarea companiilor și reevaluarea propunerii de înființare a unui nou organism responsabil cu supravegherea sistemului de exceptări de la mobilizare. Guvernul Ucrainei intenționează să înființeze un centru de coordonare care să evalueze companiile esențiale pentru economia și securitatea țării și să decidă care dintre acestea pot beneficia de scutiri de mobilizare pentru mai mult de jumătate dintre angajați. Din noul organism urmează să facă parte reprezentanți ai serviciilor de securitate și informații ale Ucrainei și ai poliției ucrainene. De la 100% la 85%

În prezent, Ucraina permite companiilor din sectoarele esențiale pentru economie și apărare să își scutească angajații de mobilizarea în armată, pentru a putea continua să funcționeze în timpul războiului.

Companiile din industria de apărare și sectorul energetic beneficiază de scutiri pentru toți angajații, în timp ce firmele care se ocupă de întreținerea clădirilor și furnizarea utilităților publice își pot proteja până la 75% din personal.

Potrivit propunerii Guvernului ucrainean, în industria de apărare și sectorul energetic, numai 85% dintre angajați ar mai putea beneficia de scutiri, față de 100% în prezent. Pentru celelalte firme, procentul ar urma să scadă de la 75% la 60%.

Modificările ar însemna că o parte dintre angajații scutiți în prezent de mobilizare ar putea fi chemați în armată, deși companiile au nevoie de ei pentru a-și continua activitatea.