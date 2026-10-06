Marea Britanie ar putea expulza diplomați israelieni dacă Israelul închide consulatul din Ierusalimul de Est

Israelul a ordonat, pe 8 septembrie, închiderea consulatului britanic din Ierusalimul de Est și retragerea diplomaților britanici din oraș. Decizia a venit după ce Marea Britanie a anunțat că va impune, începând de anul viitor, restricții comerciale pentru produsele provenite din coloniile israeliene din Cisiordania ocupată.

Termenul de 30 de zile stabilit de Israel expiră joi. Aproximativ 30 de diplomați britanici lucrează la consulat, iar închiderea reprezentanței ar afecta și membrii familiilor acestora.

Potrivit a patru surse familiarizate cu situația, citate de Reuters sub protecția anonimatului, Marea Britanie ar putea răspunde prin expulzarea unui număr similar de diplomați israelieni aflați la ambasada Israelului din Regatul Unit. Sursele nu au precizat însă cât de repede ar putea Londra să ia această măsură în cazul în care consulatul va fi închis.

Marea Britanie și Israel, într-un nou conflict diplomatic

Marea Britanie și Israel au ajuns într-un punct tensionat al relațiilor bilaterale, după ce Londra a criticat în repetate rânduri acțiunile guvernului israelian în Gaza și atacurile coloniștilor israelieni asupra palestinienilor din Cisiordania.

Ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, a acuzat anterior Marea Britanie că încearcă să intervină în alegerile generale israeliene din această lună, după anunțarea sancțiunilor.

Ministerul britanic de Externe nu a oferit un comentariu cu privire la posibilitatea expulzării diplomaților israelieni. Ministerul israelian de Externe a refuzat, de asemenea, să comenteze, însă un oficial israelian a declarat că orice măsură luată împotriva Israelului va primi un răspuns.

Consulatul britanic din cartierul Sheikh Jarrah din Ierusalimul de Est gestionează relațiile Marii Britanii cu palestinienii din oraș, dar și cu cei din Cisiordania și Gaza. Reprezentanța oferă și servicii consulare palestinienilor și funcționează la Ierusalim de aproape 200 de ani, cu mult înainte de înființarea statului Israel, în 1948.

Marea Britanie încearcă să împiedice închiderea consulatului

Potrivit Reuters, consilierul britanic pentru securitate națională, Jonathan Powell, a vizitat discret Israelul săptămâna trecută, încercând să obțină menținerea consulatului deschis. Discuțiile nu au dus însă până acum la un acord.

O sursă a declarat că Marea Britanie încă speră să ajungă la o înțelegere cu Israelul. În paralel, Londra le-ar fi cerut mai multor state europene să ridice problema în discuțiile cu autoritățile israeliene și să încerce să determine guvernul să renunțe la decizia privind consulatul.

Un purtător de cuvânt al ministrului israelian de Externe a confirmat luni că consulatul britanic din Ierusalimul de Est se va închide joi.

Marea Britanie a justificat sancțiunile comerciale prin faptul că politicile Israelului privind extinderea coloniilor din Cisiordania și creșterea atacurilor coloniștilor împotriva palestinienilor afectează perspectiva unei soluții cu două state.

Franța și Canada au anunțat, de asemenea, sancțiuni, însă Israelul nu a luat măsuri similare împotriva reprezentanțelor diplomatice ale celor două țări.

Cisiordania a fost ocupată de Israel în urma războiului din 1967. Majoritatea statelor și organismele ONU consideră coloniile israeliene din acest teritoriu ilegale în baza dreptului internațional, poziție respinsă de Israel.