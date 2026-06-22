Marea Britanie emite un cod roșu de caniculă, o avertizare folosită doar în situații excepționale

Avertizarea, emisă doar în situații excepționale, semnalează un risc ridicat pentru sănătate și chiar pentru viața oamenilor, pe fondul temperaturilor care ar putea ajunge la 39 de grade Celsius, potrivit BBC.

Codul roșu intră în vigoare miercuri

Potrivit serviciului meteorologic britanic, avertizarea va intra în vigoare miercuri, la ora 09:00, și va rămâne valabilă până joi, la ora 21:00.

Codul roșu vizează sudul Angliei, regiunea Midlands și sudul Țării Galilor.

În restul Angliei și al Țării Galilor sunt în vigoare avertizări cod portocaliu pentru temperaturi extreme.

Meteorologii estimează că valorile maxime vor ajunge la 38-39 de grade Celsius în următoarele zile.

Autoritățile avertizează asupra riscurilor

Codul roșu reprezintă cel mai ridicat nivel de avertizare meteorologică din Marea Britanie. Acesta este emis doar atunci când condițiile meteo pot pune în pericol viața oamenilor.

Autoritățile avertizează că valul de căldură poate provoca probleme grave de sănătate, în special în rândul persoanelor vulnerabile.

Sunt așteptate și perturbări importante în transporturi și în alimentarea cu energie electrică. De asemenea, există riscul închiderii unor drumuri și linii feroviare.

Meteorologii avertizează că temperaturile extreme pot afecta și alte elemente ale infrastructurii. În cazul unui cod roșu, populația este sfătuită să evite deplasările care nu sunt esențiale. Oamenii sunt îndemnați să respecte recomandările autorităților și ale serviciilor de urgență.

Un fenomen care afectează întreaga Europă de Vest

Meteorologii explică faptul că valul de căldură nu afectează doar Marea Britanie. Temperaturi excepțional de ridicate sunt înregistrate în mare parte din Europa de Vest.

Fenomenul este favorizat de un câmp puternic de înaltă presiune care menține aerul fierbinte deasupra continentului.

În același timp, curenții de aer din sud transportă mase foarte calde dinspre Europa continentală către Insulele Britanice.

Lipsa precipitațiilor din ultimele săptămâni contribuie, de asemenea, la creșterea temperaturilor. Solul uscat se încălzește mai repede și amplifică efectele caniculei.

Mai multe țări europene sunt în alertă

Și alte state europene au emis avertizări pentru temperaturi extreme. Franța se află sub cod roșu în mai multe regiuni, iar unele școli au fost închise din cauza căldurii.

Avertizări similare sunt în vigoare și în Spania, Germania și Luxemburg. În Marea Britanie, sistemul de avertizare pentru caniculă a fost introdus în 2021.

Primul cod roșu pentru temperaturi extreme a fost emis în iulie 2022, în timpul unui val de căldură fără precedent.