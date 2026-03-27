Marea Britanie suplimentează cu 100 de milioane de lire apărarea aeriană a Ucrainei

Guvernul Marii Britanii a decis alocarea imediată a unei sume noi de 100 de milioane de lire sterline (echivalentul a 115 milioane de euro) pentru întărirea sistemelor de apărare aeriană ale Ucrainei, potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al executivului britanic.

„Marea Britanie va aloca de urgență 100 de milioane de lire sterline suplimentare pentru sprijinirea apărării aeriene a Ucrainei, contribuind la apărarea țării împotriva atacurilor neîncetate ale Rusiei”, se arată în comunicat, citat de Ukrinform.

Banii vor fi direcționați pentru întărirea protecției aeriene a Ucrainei. Va fi asigurată, de altfel, o securitate sporită forțelor de pe front și infrastructurii critice împotriva atacurilor aeriene.