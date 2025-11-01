Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, ar fi acumulat averi uriașe ascunse

Informațiile sugerează că diplomata ar fi beneficiat de venituri care depășesc cu mult salariul său oficial, iar familia acesteia ar fi implicată în afaceri avantajoase cu statul rus.

Veniturile neoficiale ale Mariei Zaharova depășesc salariul de la MAE rus

Potrivit Explainer, veniturile Mariei Zaharova în anul 2024 au ajuns la aproximativ 11 milioane de ruble (circa 137.800 de dolari), aproape dublu față de salariul său oficial, estimat la 6 milioane de ruble. Diferența ar proveni din plăți efectuate de mass-media de stat și din drepturi de autor pentru compozițiile sale muzicale.

Publicația subliniază că datele privind declarațiile de avere ale Mariei Zaharova sunt clasificate, în baza unui ordin emis în 2014 de ministrul rus de externe Serghei Lavrov, care scutește unii diplomați de la obligația publicării acestora.

Apartament de lux în centrul Moscovei pe numele Federației Ruse

Ancheta arată că, în decembrie 2022, Maria Zaharova ar fi achiziționat un apartament de lux în centrul Moscovei, evaluat la peste 100 de milioane de ruble (1,2 milioane de dolari) – de aproximativ 17 ori mai mult decât venitul său anual. Documentele oficiale menționează că proprietatea figurează pe numele „Federației Ruse”, însă sursele Explainer susțin că Zaharova ar fi cumpărătorul real, iar tatăl ei ar fi fost ultimul proprietar anterior.

Soțul Mariei Zaharova, implicat în contracte cu statul rus

Publicația mai afirmă că soțul Mariei Zaharova, Andrei Mahrov, este director executiv al firmei Severo-Zapad, specializată în cercetări geofizice și foraje, care ar fi primit contracte guvernamentale de milioane de ruble de la companii energetice și miniere de stat.

Explainer susține că firma a beneficiat de profituri importante în perioada războiului din Ucraina, când economia rusă a intrat într-un boom al contractelor de stat.

Ministerul de Externe al Rusiei nu a comentat informațiile, iar The Moscow Times menționează că nu a putut verifica în mod independent afirmațiile.