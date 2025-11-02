Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a acuzat Statele Unite că sunt principala sursă a propriei epidemii de droguri.

Într-o postare pe canalul ei de Telegram, Zaharova a scris că „sursa și cauza acestei infecții nu se află la Caracas, ci la Washington”, făcând referire la recentele lovituri militare americane asupra unor nave suspectate de trafic de droguri în apropierea Americii de Sud.

Zaharova a criticat modelul american de sănătate, susținând că acesta permite răspândirea dependenței de opioide prin lobby-ul farmaceutic și prescrierea excesivă de medicamente.

„Națiunea americană… preferă să amelioreze suferința cu încă o doză de anestezie, în loc de proceduri reale”, a scris ea, invocând legalizarea și promovarea canabisului în numeroase state ca dovadă a eșecului sistemic.

Maria Zaharova ar fi acumulat averi uriașe ascunse

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, este acuzată că ar fi acumulat, în secret, milioane de ruble în proprietăți și venituri nedeclarate, potrivit unei anchete publicate de Explainer și preluate de The Moscow Times.

Informațiile sugerează că diplomata ar fi beneficiat de venituri care depășesc cu mult salariul său oficial, iar familia acesteia ar fi implicată în afaceri avantajoase cu statul rus.

Potrivit Explainer, veniturile Mariei Zaharova în anul 2024 au ajuns la aproximativ 11 milioane de ruble (circa 137.800 de dolari), aproape dublu față de salariul său oficial, estimat la 6 milioane de ruble. Diferența ar proveni din plăți efectuate de mass-media de stat și din drepturi de autor pentru compozițiile sale muzicale.