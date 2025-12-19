Scandal uriaș în SUA după ce Centrul Kennedy din Washington a fost redenumit Centrul Trump Kennedy

Scandalul uriaș a izbucnit după ce membrii unui consiliu de administrație ales de Trump a aprobat redenumirea centrului de arte din Washington. Cunoscut drept Centrul Kennedy acesta a fost redenumit în Centrul Trump Kennedy, potrivit AP. Aprobarea a avut loc joi, așa cum a anunțat Casa Albă.

Scandal uriaș la Washington

Anunțul a stârnit furia democraților, dar și comentarii din partea unor istorici. Unii spun că membrii consiliului și-au depășit autoritatea legală. Congresul a numit centrul după președintele John F. Kennedy în 1964, ca urmare a asasinării acestuia. Istoricul Donald A. Ritchie a declarat că doar Congresul poate să modifice numele deoarece decizia inițială a fost luată de instituția menționată. Și liderul democrat al Camerei Reprezentanților, Hakeem Jeffries, a declarat că o schimbare de nume necesită o inițiativă legislativă.

„Doar Congresul poate redenumi Centrul Kennedy”, a spus democratul.

Consiliul nu a așteptat ca dezbaterea publică să se desfășoare și a schimbat rapid numele de pe site-ul web. Roma Daravi, purtătorul de cuvânt al centrului, a declarat că membrii consiliului instituției au votat în unanimitate pentru noul nume: Centrul Memorial Donald J. Trump și John F. Kennedy pentru Arte

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat informația pe rețelele de socializare, menționând „munca incredibilă” pe care a depus-o Trump la centru de la revenirea în funcție în luna ianuarie. În schimb, Donald Trump a spus că este onorat de decizia consiliului.

Președintele s-a referit și în trecut la „Centrul Trump Kennedy”. La începutul lunii decembrie, el a vorbit despre un „mare eveniment” care va avea loc la „Centrul Trump Kennedy”. În râsetele celor din sală, Trump a părut că regretă greșeala. „Scuzați-mă, la Centrul Kennedy”, a spus el. „Marele eveniment” a fost tragerea la sorți a Cupei Mondiale de fotbal 2026, la care a participat și Trump.

Membrii familiei Kennedy nu sunt de acord

Votul consiliului de administrație nu a fost pe placul unora dintre membrii familiei Kennedy. Maria Shriver, o nepoată a lui John F. Kennedy, a declarat că este „de neînțeles” faptul că Trump vrea să-și adauge numele la memorialul dedicat unchiului ei.

De asemenea, rudele lui Kennedy au criticat dur decizia lui Trump de a renova Grădina de Trandafiri din epoca Kennedy de la Casa Albă. Gazonul grădinii din epoca Kennedy a fost înlocuit cu pavele. „O insultă la adresa unui mare președinte”, a spus Tim Shriver, fratele Mariei.