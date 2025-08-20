Trump cere investigarea muzeelor americane: Transmit o viziune părtinitoare asupra istoriei

Continuându-şi ofensiva împotriva instituţiilor educative şi culturale americane, Donald Trump a anunţat marţi, că a cerut justiţiei să investigheze muzee din toată ţara, pe care le acuză că sunt „woke”, în special în legătură cu istoria sclaviei.

„Muzeele din Washington, dar şi din întreaga ţară, reprezintă în esenţă ultimele rămăşiţe ale wokismului”, a denunţat preşedintele pe reţeaua sa, Truth Social.

„Le-am dat instrucţiuni procurorilor mei să analizeze politicile muzeelor şi să înceapă exact acelaşi proces aplicat universităţilor, unde s-au realizat progrese imense”, a adăugat preşedintele. „Această ţară nu poate fi woke, pentru că wokismul s-a terminat”, a scris el.

Săptămâna trecută, Casa Albă anunţase, printr-o scrisoare adresată instituţiei care administrează circa douăzeci de muzee publice din Washington, că guvernul va efectua o examinare amănunţită pentru a se asigura de „alinierea” acestora la viziunea asupra istoriei Statelor Unite promovată de Donald Trump, întemeiată pe „adevăr şi raţiune”.

Preşedintele american a semnat, în martie anul trecut, un decret prin care urmărea să preia controlul asupra conţinutului muzeelor Smithsonian, pe care le acuzase de „îndoctrinare ideologică” rasială, în special în perioada predecesorilor şi adversarilor săi politici Barack Obama (2009-2017) şi Joe Biden (2021-2025).

Guvernul american a justificat aceste măsuri împotriva muzeelor, care vizează şi centrul cultural Kennedy Center din Washington, prin apropiatele festivităţi dedicate aniversării a 250 de ani de la independenţa Statelor Unite, în 2026.