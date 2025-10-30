Marina mexicană a salvat 28 de persoane aflate în derivă pe mare, dintre care 27 – minori

Autoritățile mexicane au anunțat că Forțele Navale au salvat 28 de persoane , majoritatea minori, de pe o ambarcațiune care plutea în derivă în Oceanul Pacific, în largul coastelor statului Sinaloa, din nord-vestul Mexicului.

Marina mexicană a intervenit pentru a salva cele 28 de persoane aflate pe o ambarcațiune care plutea în derivă în apropierea portului Topolobampo, din municipalitatea Ahome aflată în statul Sinaloa.

🔴| La Marina aseguró una embarcación frente a #Topolobampo con 28 menores trasladados de manera irregular. El DIF brinda atención a los niños mientras autoridades indagan origen y destino. 🔗 https://t.co/9EIMCyDiHo #Ahome #Sinaloa #seguridad #Noroeste pic.twitter.com/0p5dkXnk33 — Noroeste (@noroestemx) October 30, 2025

Plasați sub protecția sistemului de asistență

Autoritățile au anunțat că 27 dintre persoanele salvate sunt adolescenți cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani.

Toate persoanele sunt originare din sudul țării, din zona de granință cu Guatemala și au fost plasați sub protecția sistemului de asistență socială pentru a primi îngrijiri.

Autoritățile nu au oferit informații privind naționalitatea tinerilor și nici motivele pentru care s-au îmbarcat, notează Le Figaro.