Maroc și Algeria, cronologia unui conflict de peste jumătate de secol: de la Războiul Nisipurilor la Umbra lui Trump și posibila reconciliere

Rivalitatea istorică pentru dominația regională s-a accentuat din cauza viitorului fostei colonii spaniole. Algeria – care finanțează și găzduiește Frontul Polisario – susține organizarea unui referendum de autodeterminare pentru Sahara, în timp ce Marocul consideră această opțiune depășită și își proclamă suveranitatea asupra teritoriului, scrie EFE.

Votul Consiliului de Securitate al ONU de vineri, privind o rezoluție care sprijină planul marocan de autonomie ca bază pentru soluționarea conflictului, ar putea reconfigura relațiile dintre cele două state.

În aceeași zi, regele Mohamed al VI-lea l-a invitat pe președintele algerian, Abdelmadjid Tebboune, la un „dialog fratern și sincer”, iar Washingtonul a transmis semnale privind o posibilă reconciliere între vecinii nord-africani.

1 – „Războiul Nisipurilor” din 1963

Primul conflict serios între cele două țări a avut loc în 1963, în așa-numitul „război al nisipurilor”, izbucnit în zonele de frontieră Tinduf și Hassi Beida (Algeria) și Figuig (Maroc), din cauza absenței unei linii de demarcație clare între state. Luptele s-au încheiat în 1964, după intervenția Organizației Unității Africane și semnarea unui armistițiu între Hassan al II-lea și președintele Ahmed Ben Bella.

2 – Marșul Verde din 1975

Tensiunile au crescut din nou în 1975, odată cu „Marșul Verde” – mobilizarea ordonată de Hassan al II-lea a sute de mii de civili spre Sahara Occidentală, pe atunci colonie spaniolă. Algeria s-a opus și, ca represalii, a expulzat aproximativ 45.000 de marocani. După retragerea Spaniei, Frontul Polisario a declanșat un război împotriva Marocului și Mauritaniei, încheiat abia în 1991, printr-un armistițiu. Marocul s-a bucurat de sprijinul SUA, în timp ce Algeria a rămas apropiată de Moscova.

3 – Crearea Uniunii Magrebului Arab în 1989

În anii ’80 au existat semne de reconciliere între Hassan al II-lea și președintele algerian Chadli Bendjedid, concretizate prin fondarea Uniunii Magrebului Arab (UMA) în 1989. Totuși, tensiunile s-au reluat curând, iar organizația nu a reușit să avanseze.

4 – Închiderea frontierei în 1994

Algeria a închis frontiera terestră cu Marocul după ce Rabat a impus vize pentru cetățenii algerieni, în urma unui atentat la Marrakech, pe care Marocul l-a pus pe seama serviciilor secrete algeriene.

5 – Venirea la putere a lui Mohamed al VI-lea (1999)

Odată cu urcarea pe tron a regelui Mohamed al VI-lea, relațiile au intrat într-o fază de normalizare relativă, marcată de vizite oficiale reciproce, dar și de noi tensiuni și campanii mediatice ostile.

6 – Ruperea relațiilor diplomatice (2021)

Relațiile s-au deteriorat grav după recunoașterea de către Donald Trump a suveranității Marocului asupra Saharei Occidentale și normalizarea relațiilor Rabatului cu Israelul. În august 2021, Algeria a rupt oficial legăturile diplomatice, acuzând Marocul de sprijin pentru terorism și politici agresive. Au urmat închiderea spațiului aerian algerian pentru avioanele marocane și suspendarea gazoductului Maghreb–Europa.

7 – Umbra lui Trump și posibila reconciliere

În ultimele luni, au apărut semne de destindere. Mohamed al VI-lea a cerut reluarea dialogului cu Algeria, iar Washingtonul, prin trimisul special Steve Witkoff, a sugerat că un acord de pace ar putea fi semnat înainte de sfârșitul anului.