Trump negociază pacea în Africa de Nord. SUA încearcă reconcilierea dintre Maroc și Algeria

Trimișii administrației americane spun că un acord între Rabat și Alger ar putea fi încheiat într-un termen de două luni, scrie The Times.

Disputa dintre Maroc și Algeria, accentuată de conflictul privind Sahara Occidentală, este unul dintre cele mai îndelungate din Africa. Marocul susține suveranitatea asupra teritoriului, propunând un plan de autonomie sub stăpânirea sa, în timp ce Algeria sprijină Frontul Polisario și cere un referendum cu opțiunea independenței.

Frontiera terestră dintre cele două țări este închisă din 1994, iar în ultimii ani tensiunile s-au menținut la un nivel redus, dar persistent.

Ce prevede inițiativa americană

Steve Witkoff, trimisul special al SUA, și Jared Kushner au declarat la emisiunea 60 Minutes că misiunea lor implică medierea „acordului de pace între Maroc și Algeria”, iar Witkoff a adăugat că „va exista un acord de pace acolo, în opinia mea, în termen de 60 de zile”.

De asemenea, Massad Boulos, un alt trimis american, a afirmat că Algeria este „în favoarea îmbunătățirii relațiilor cu Marocul” și dorește „să rezolve definitiv și radical conflictul din Sahara Occidentală”.

Purtătorii de cuvânt de la Rabat au confirmat că discuții cu Algeria sunt facilitate de SUA. Zaid M. Belbagi, consilier apropiat al guvernului marocan, a declarat:

„Disponibilitatea Rabatului pentru dialog este întărită de semnalele că Algeria ar putea fi dispusă să se implice.”

Din partea Algeriei nu s-a făcut, până acum, niciun comentariu oficial, deși presa oficială vorbește de o „fereastră deschisă pentru soluționare”.

Provocări și scepticism

Experții avertizează că semnarea unui acord real și sustenabil ar necesita mult mai mult decât un simplu timp-limită diplomatic. Riccardo Fabiani, director pentru Africa de Nord la International Crisis Group, spune că echipa Trump „își supraestimează influența” și că procesul este mult mai complex decât pare.

Hugh Lovatt, expert în Afaceri Externe Europene, subliniază că Algeria va refuza să accepte compromisuri dacă Washingtonul întărește poziția Marocului asupra Saharei Occidentale.

Conflictul actual datează din 1975, atunci când Marocul a ocupat o parte din Sahara Occidentală, iar lupta Polisario-Algeria s-a extins timp de decenii. În 1991, ONU a mediat un armistițiu, dar din 2020 Frontul Polisario s-a retras și a reluat operațiuni sporadice.

Perspective și consecințe

Dacă se va ajunge la un acord de pace între Maroc și Algeria, aceasta ar marca o schimbare profundă în echilibrul geopolitic din nordul Africii și ar extinde influența americană în regiune.

De asemenea, ar putea deschide calea pentru o revenire a negocierilor în privința Saharei Occidentale, inclusiv cu rolul sporit al ONU și al SUA în procesul de mediere.