McDonald’s aprinde spiritele într-un sat francez. 3.000 de localnici se revoltă împotriva deschiderii noului restaurant

Comunitatea din satul Le Rouret, aflat lângă Nisa, se mobilizează împotriva deschiderii unui restaurant McDonald’s în apropierea unui liceu, fiind depusă şi o moţiune împotriva proiectului în consiliul local, informează Le Figaro.
Hepta via Mediafax Foto
Radu Mocanu
22 oct. 2025, 09:34, Știri externe

Planul de construcţie a unui restaurant McDonald’s pe un teren de 2.740 de metri pătraţi din Le Rouret a divizat localnicii.

Mulţi dintre ei consideră că noul fast-food ar pune în pericol siguranţa elevilor, ar afecta micile afaceri locale şi ar contrazice politica alimentară sănătoasă promovată de ani buni în şcoli.

O petiţie care se opune construirii restaurantului fast food a obţinut 3.000 de semnături, dintr-o populaţie de 4.000.

Primarul Gérald Lombardo recunoaşte că are o marjă de acţiune limitată, întrucât terenul este privat, dar a susţinut adoptarea moţiunii în consiliul local, invocând motive de sănătate publică.

În timp ce tinerii între 16 şi 24 de ani sunt mai deschişi ideii unui McDonald’s, locuitorii de vârstă mijlocie şi seniorii se declară împotriva, invocând impactul asupra sănătăţii şi identităţii satului.