Medvedev îi face „hoți” pe britanici și spune că Moscova ar putea confisca „obiecte de valoare ale Coroanei Britanice”

Dimitri Medvedev, un aliat cheie al lui Vladimir Putin, a emis avertismentul după ce Marea Britanie a anunțat miercuri un pachet de aproximativ 1 miliard de lire sterline pentru efortul de război al Kievului.

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că pachetul a fost finanțat din active rusești înghețate.

Într-un mesaj distribuit de pe contul său de Telegram, Medvedev, vicepreședinte al consiliului de securitate al Rusiei, a declarat că Moscova ar putea confisca active britanice și prelua mai mult teritoriu ucrainean ca răspuns la această mișcare.

Medvedev a scris: „Hoții britanici au transferat bani rusești neonaziștilor. Consecințe? Marea Britanie a comis o infracțiune.”

El a adăugat că Rusia va răspunde „oricărei confiscări ilegale de fonduri sau profituri rusești înghețate” prin confiscarea „obiectelor de valoare ale Coroanei Britanice”, inclusiv a proprietăților britanice din Rusia.

Ca răspuns la blocarea activelor rusești de către Regatul Unit, Dimitri Medvedev a scris: „Având în vedere că banii nu pot fi recuperați în instanță din motive evidente, țara noastră are o singură modalitate de a returna obiectele de valoare: returnarea lor în natură. Aceasta este «terenul ucrainean» și alte bunuri imobile și mobile situate pe acesta.”

Regatul Unit și alți aliați occidentali au impus sancțiuni Moscovei și au confiscat active rusești de când Putin a ordonat forțelor sale să invadeze Ucraina în februarie 2022.