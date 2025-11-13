Prima pagină » Știri externe » Merz îi cere lui Zelenski să limiteze plecarea tinerilor ucraineni, pe fondul creșterii numărului de refugiați în Germania

Merz îi cere lui Zelenski să limiteze plecarea tinerilor ucraineni, pe fondul creșterii numărului de refugiați în Germania

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, i-a cerut lui Volodimir Zelenski să limiteze plecarea tinerilor ucraineni, ca răspuns la creșterea refugiaților în Germania.
Merz îi cere lui Zelenski să limiteze plecarea tinerilor ucraineni, pe fondul creșterii numărului de refugiați în Germania
Sursă foto: Hepta
Nițu Maria
13 nov. 2025, 18:09, Social

Cancelarul german Friedrich Merz a spus că i-a transmis joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că Germania ar trebui să primească mai puțini tineri ucraineni ca refugiați.

După discuția telefonică cu Zelenski, Friedrich Merz a spus că i-a „cerut președintelui ucrainean să se asigure că tinerii din Ucraina, în special, nu vin în Germania în număr tot mai mare, ci mai degrabă servesc în propria țară. Sunt necesari acolo.”

Germania, cea mai mare economie europeană, a primit aproximativ un milion de refugiați ucraineni de la începutul invaziei din Ucraina, din februarie 2022.

Recent, autoritățile germane au semnalat un număr mare de ucraineni, după ce Kievul a decis să permită plecarea din țară a persoanelor cu vârste între 18 și 22 de ani, potrivit Ministerului de Interne, citat de AFP.

Datele ministerului arată că numărul bărbaților din această categorie care au cerut refugiu în Germania a crescut de la peste 100 pe săptămână la 1.796 în săptămâna care a început pe 6 octombrie.

Merz a mai spus că legislația germană privind asistența socială se va schimba într-un mod care va reduce plățile pentru refugiații ucraineni și „ar oferi astfel stimulente mai mari pentru găsirea unui loc de muncă”.

Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care își schimbă radical viața până pe 16 noiembrie, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Gandul
MAI a oprit filmările producției lui Pavel Bartoș în Oradea. DECIZIA luată după investiția de 1,5 milioane €: 'Am venit și cu bani de acasă'
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport
Noi acuzații la adresa dr. Cristian Andrei: alte șapte femei povestesc abuzuri în timpul ședințelor de terapie, în cazuri întinse pe 20 de ani
Libertatea
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
CSID
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna a doua
Promotor