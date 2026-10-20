Meta trebuie să demonstreze în 24 de ore că cei doi candidați la alegerile prezidențiale din Brazilia sunt tratați la fel

În caz contrar, Meta, proprietarul Facebook, Instagram și WhatsApp, va trebui să plătească o amendă de un milion de reali (aproximativ 200.000 de dolari) pe zi, potrivit unui document judiciar, relatează Le Figaro.

Președintele de stânga Lula, în vârstă de 81 de ani, care candidează pentru un al patrulea mandat, și Flávio Bolsonaro, în vârstă de 45 de ani, sunt la egalitate în sondaje cu câteva zile înainte de al doilea tur de scrutin.

Lula a denunțat „ingerința” companiei Meta în alegerile braziliene, după ce a pierdut la limită primul tur în fața lui Flávio Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro. Președintele de stânga a acuzat platforma americană că restricționează circulația conținutului său pe Instagram și WhatsApp. În plus, Lula a avertizat împotriva „selectivității” algoritmilor de inteligență artificială ai WhatsApp. Potrivit acestuia, acest model refuză să genereze conținut electoral favorabil lui, ceea ce nu ar fi cazul lui Flávio Bolsonaro.

Meta a negat orice părtinire

Partidul său a depus o plângere la curtea electorală și la Organizația Statelor Americane (OAS). Zeci de susținători ai ei au manifestat luni în fața sediului Meta din São Paulo, ținând pancarte și scandând sloganuri împotriva directorului general al grupului, Mark Zuckerberg, și a președintelui american Donald Trump.

Meta a negat orice părtinire în alegeri. Compania a recunoscut dezactivarea eronată a reclamelor de campanie ale lui Lula, atribuind-o unor „incidente” tehnice care nu au afectat doar Brazilia.

Joi, un judecător al Curții Electorale Superioare a ordonat platformei americane să aplice aceleași reguli ambilor candidați. Instanța a interzis Meta să limiteze în mod inegal acoperirea conținutului electoral, a recomandărilor și a rezultatelor căutării. De asemenea, Meta a fost obligată să nu favorizeze niciun candidat cu instrumentul său de inteligență artificială, așa cum s-au plâns utilizatorii. Hotărârea instanței prevedea deja o amendă de 500.000 de reali pe zi (100.000 de dolari) pentru nerespectare.

În noua sa hotărâre, tribunalul electoral a concluzionat că Meta nu a dovedit că a pus în aplicare majoritatea ordonanțelor anterioare. „Neexercitarea continuă a neîndeplinirii (deciziilor), cu doar câteva zile înainte de al doilea tur de scrutin, evidențiază caracterul inadecvat al amenzii”, conform hotărârii anterioare.