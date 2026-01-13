Metroul din Moscova se laudă că introduce cele mai futuriste vagoane din lume

Metroul din Moscova va introduce în circulație, pe parcursul acestui an, peste 350 de vagoane din noua generație Moskva-2026, ca parte a programului amplu de reînnoire a parcului de material rulant al capitalei ruse, relatează clubferoviar.ro.

Primul tren din această serie a fost pus în circulație în decembrie 2025.

Potrivit administrației metroului, trenurile Moskva-2026 s-ar număra printre cele mai avansate din punct de vedere tehnologic din lume.

Vagoanele sunt realizate integral din componente de producție internă și păstrează avantajele generațiilor anterioare, dar vin și cu îmbunătățiri semnificative: capacitatea maximă a trenului a crescut cu 10%, iar ușile sunt cu 32% mai late, ceea ce facilitează îmbarcarea și debarcarea pasagerilor.

Noile trenuri beneficiază și de un design interior actualizat, cu materiale plastice noi pentru anumite elemente, balustrade din sticlă modernizată și o carcasă reproiectată pentru camera video de marșarier.

Accesibilitate sporită pentru persoanele cu mobilitate redusă

Partea frontală a trenului are un aspect futurist, cu faruri mai alungite, integrate vizual în banda luminoasă, iar sistemul de comunicare „pasager–mecanic” a fost modificat pentru a fi mai accesibil persoanelor cu mobilitate redusă.

„Astăzi, Metroul din Moscova ocupă o poziție de lider în ceea ce privește reînnoirea trenurilor în rândul metroului din Europa și America.

Ponderea materialului rulant modern a crescut la aproape 80%, față de doar 13% în 2010. Estimăm că până în 2030, peste 90% dintre vagoane vor fi din generația modernă”, a declarat Maksim Liksutov, viceprimarul Moscovei pentru Transport și Industrie.

Programul de modernizare este în plină desfășurare

Din 2020, trenuri noi au fost introduse pe Linia Circulară, liniile 6 și 7, urmate de Linia Marelui Inel și liniile 15 și 16.

De asemenea, pe Linia 2, peste 50% dintre vagoane au fost deja înlocuite, iar modernizarea completă este programată să fie finalizată până la sfârșitul acestui an.

Până în prezent, Metroul din Moscova a recepționat 560 de vagoane din seria Moskva-2024, iar introducerea noii generații Moskva-2026 marchează o nouă etapă în transformarea infrastructurii de transport public a capitalei ruse.