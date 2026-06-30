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Miliardarul chinez autoexilat Guo Wengui a fost condamnat la 30 de ani de închisoare în SUA pentru fraudă

Un magnat chinez al afacerilor, miliardar autoexilat, considerat odinioară unul dintre cei mai bogați oameni din China, a fost condamnat luni la 30 de ani de închisoare în SUA pentru o fraudă financiară de proporții.
Miliardarul chinez autoexilat Guo Wengui a fost condamnat la 30 de ani de închisoare în SUA pentru fraudă
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
30 iun. 2026, 04:23, Știri externe
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Potrivit unui judecător federal, frauda a provocat pierderi de sute de milioane de dolari pentru peste 1.000 de persoane din întreaga lume, arată AP.

Guo Wengui, care a fugit din China în urmă cu un deceniu și s-a reinventat ca un critic al Partidului Comunist cu sediul în SUA, a fost condamnat de judecătoarea Analisa Torres într-o sală de judecată din Manhattan plină cu susținătorii săi.

Ea a afirmat că acesta „a profitat de cei care doreau să aducă democrația în China”, luându-le banii pentru a putea trăi în lux.

Înainte de pronunțarea sentinței, Guo a protestat împotriva tratamentului la care a fost supus în închisoare, spunând că a fost dus la spital luni dimineață. El a contestat descrierea făcută de procuror, care îl prezenta ca pe un simulant care se preface bolnav.

Judecătoarea i-a ordonat lui Guo să plătească despăgubiri în valoare de 889 de milioane de dolari.

„A distrus sute de vieți”

Wei Chen, o victimă care a depus mărturie la proces, i-a spus judecătoarei Torres că frauda lui Guo „i-a distrus viața” și pe cea a familiei sale.

În timp ce Guo părăsea sala de judecată după pronunțarea sentinței, susținătorii l-au aplaudat.

Înainte de arestarea și detenția sa fără cauțiune de acum trei ani, Guo s-a apropiat atât de mult de strategul politic conservator Steve Bannon, încât cei doi au anunțat o inițiativă comună de răsturnare a guvernului chinez în 2020. El locuia într-un apartament de lux cu vedere spre Central Park și se înscrisese la clubul de golf Mar-a-Lago din Florida al președintelui Donald Trump.

Procurorii au solicitat ca acesta să execute o pedeapsă de cel puțin 30 de ani de închisoare, afirmând că frauda sa „uluitoare”, comisă între 2018 și 2023, „a distrus sute de vieți” și a lăsat în urmă „o mulțime de victime și familii devastate din punct de vedere financiar, emoțional și psihologic”.

Guo a fost condamnat pentru nouă dintre cele 12 acuzații penale în cadrul unui proces de șapte săptămâni care, potrivit procurorilor, a scos la iveală modul în care acesta i-a înșelat pe mii de investitori prin tranzacții fictive care i-au permis lui Guo să ducă un stil de viață fastuos.

Autoritățile chineze l-au acuzat de viol, răpire, mită și alte infracțiuni, dar Guo a susținut că aceste acuzații sunt false.

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