Mină de aur prăbușită în Columbia: 23 de mineri au fost salvați după ce au fost blocați 43 de ore

Agenția Națională a Minelor din Columbia a raportat că intrarea principală în mină s-a prăbușit luni din cauza unei „defecțiuni geomecanice”.

Un videoclip publicat de ANM îi arată pe primii mineri salvați ieșind prin propriile forțe, folosind o frânghie pentru a urca intrarea abruptă în puț. Starea lor de sănătate nu a fost dezvăluită imediat.

Familiile minerilor așteptau ore întregi și au sărbătorit salvarea cu lacrimi și aplauze.

Mina se află pe un teren aparținând companiei canadiene Aris Mining Corp., dar este operată de o cooperativă minieră locală. Aris Mining a declarat anterior că le-a oferit muncitorilor prinși hrană, apă și sisteme de ventilație în timpul eforturilor de salvare.

Mina are aproximativ 60 de angajați și reprezintă o „mică parte” din producția totală de aur a companiei din zonă.