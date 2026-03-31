Miniștri ai UE la Bucha, la patru ani de la masacrul care a marcat invazia Rusiei în Ucraina

Oficialii europeni participă la ceremonii organizate în memoria civililor uciși în timpul ocupației ruse din 2022. Descoperirea masacrului a provocat atunci indignare internațională și a declanșat noi sancțiuni împotriva Moscovei. La ceremonie au fost depuse coroane și au fost ținute momente de reculegere la memorialul dedicat victimelor din oraș, scrie The Guardian.

Pe lângă ceremoniile de comemorare, oficialii europeni urmează să discute despre crearea unui tribunal special care să investigheze crimele de război comise în timpul conflictului. Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a declarat că amploarea atrocităților comise în timpul invaziei ruse nu a mai fost văzută în Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial. El a comparat necesitatea unui tribunal internațional cu procesele de la Nürnberg. Responsabilitatea pentru agresiune trebuie stabilită pentru a preveni repetarea unor astfel de crime, a mai susținut Sybiha.

În paralel, statele membre ale Uniunii Europene continuă să fie divizate în privința unor decizii importante legate de războiul din Ucraina. Ungaria continuă să blocheze aprobarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. De asemenea este blocat și un împrumut european de aproximativ 90 de miliarde de euro. În același timp, miniștrii energiei din UE urmează să discute impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la energie, pe fondul temerilor că tensiunile din regiune ar putea agrava criza energetică din Europa.