Mișcare surprinzătoare. Putin acuză Comitetul Nobel că a compromis credibilitatea Premiului pentru Pace și îl laudă pe Trump

Liderul Rusiei a făcut declarațiile la Dușanbe, în Tadjikistan, în cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o vineri, la scurt timp după anunțarea câștigătorului Nobelului pentru Pace din 2025.

Putin a afirmat că Premiul „și-a pierdut în mare măsură prestigiul” și a acuzat comitetul că l-a acordat în trecut unor persoane „care nu au făcut nimic pentru pace”.

„Au existat cazuri când comitetul a acordat Premiul Nobel pentru Pace unor oameni care nu au făcut nimic pentru pace. În opinia mea, prin aceste decizii, ei au provocat un prejudiciu enorm prestigiului acestui premiu. A venit un om – bun, rău – și imediat, după o lună sau două, bam! Pentru ce? Nu a făcut absolut nimic”, a spus Putin. Declarațiile liderului de la Kremlin au fost distribuite pe platforma X, unde au generat sute de reacții.

🇺🇲🇷🇺 Poutine réagit au fait que le président Trump n’ait pas remporté le Prix Nobel de la paix : « Ce prix a perdu toute crédibilité. Le comité a discuté de le remettre à des personnes qui n’ont rien fait pour le monde. « Lui, il résout des problèmes complexes, des crises qui… pic.twitter.com/Y3ykdAnk23 — Trump Fact News 🇺🇸 (@Trump_Fact_News) October 10, 2025



Putin laudă acțiunile lui Trump pentru pace

Deși Putin nu îl numește explicit, mulți comentatori au observat că aluzia îl vizează pe Barack Obama, care a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2009, la doar câteva luni după ce a devenit președinte al SUA.

În discursul său, Putin a lăudat eforturile diplomatice ale lui Donald Trump, admițând însă că nu e în măsură să decidă dacă merita sau nu Nobelul pentru pace: „Dar dacă actualul președinte al Statelor Unite merită sau nu Premiul Nobel pentru Pace – nu știu. Însă el, într-adevăr, face multe pentru a rezolva astfel de crize complexe, care durează de ani, chiar și de decenii”.

Putin: „În criza ucraineană, unele i-au reușit, altele nu”

Liderul rus a făcut și o referire directă la războiul din Ucraina, afirmând că președintele american „se străduie sincer” să contribuie la soluționarea conflictului:„Am spus deja și știu sigur – în ceea ce privește criza din Ucraina, el se străduie sincer în această direcție. Unele lucruri i-au reușit, altele nu. Poate că vom mai reuși multe pe baza acordurilor și discuțiilor de la Anchorage”, a spus Putin, făcând trimitere la summitul ruso-american de la Anchorage (Alaska), desfășurat în luna august 2025.

Rusia l-a susținut oficial pe Trump la Nobel

Donald Trump a fost nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace din 2025, după ce mai mulți oficiali europeni i-au propus candidatura datorită inițiativelor sale diplomatice privind crizele din Ucraina și Orientul Mijlociu. La o zi după anunțul de la Oslo, Kremlinul a precizat că susține candidatura lui Trump, descriindu-l drept „un om politic care a demonstrat dorința de a negocia, nu de a escalada conflicte”.

Distincția din acest an a fost acordată liderei opoziției din Venezuela, María Corina Machado, pentru „eforturile susținute în promovarea democrației în regiune”, potrivit anunțului oficial al Comitetului Nobel din Oslo.