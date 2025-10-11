Prima pagină » Știri externe » Mișcare surprinzătoare. Putin acuză Comitetul Nobel că a compromis credibilitatea Premiului pentru Pace și îl laudă pe Trump

Vizibil nemulțumit că distincția din acest an nu i-a fost acordată președintelui american, Vladimir Putin spune că Premiul Nobel pentru Pace „și-a pierdut prestigiul”.
Maria Miron
11 oct. 2025, 14:54, Știri externe

Liderul Rusiei a făcut declarațiile la Dușanbe, în Tadjikistan, în cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o vineri, la scurt timp după anunțarea câștigătorului Nobelului pentru Pace din 2025.

Putin a afirmat că Premiul „și-a pierdut în mare măsură prestigiul” și a acuzat comitetul că l-a acordat în trecut unor persoane „care nu au făcut nimic pentru pace”.

„Au existat cazuri când comitetul a acordat Premiul Nobel pentru Pace unor oameni care nu au făcut nimic pentru pace. În opinia mea, prin aceste decizii, ei au provocat un prejudiciu enorm prestigiului acestui premiu. A venit un om – bun, rău – și imediat, după o lună sau două, bam! Pentru ce? Nu a făcut absolut nimic”, a spus Putin. Declarațiile liderului de la Kremlin au fost distribuite pe platforma X, unde au generat sute de reacții.


Putin laudă acțiunile lui Trump pentru pace

Deși Putin nu îl numește explicit, mulți comentatori au observat că aluzia îl vizează pe Barack Obama, care a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2009, la doar câteva luni după ce a devenit președinte al SUA.

În discursul său, Putin a lăudat eforturile diplomatice ale lui Donald Trump, admițând însă că nu e în măsură să decidă dacă merita sau nu Nobelul pentru pace: „Dar dacă actualul președinte al Statelor Unite merită sau nu Premiul Nobel pentru Pace – nu știu. Însă el, într-adevăr, face multe pentru a rezolva astfel de crize complexe, care durează de ani, chiar și de decenii”.

Putin: „În criza ucraineană, unele i-au reușit, altele nu”

Liderul rus a făcut și o referire directă la războiul din Ucraina, afirmând că președintele american „se străduie sincer” să contribuie la soluționarea conflictului:„Am spus deja și știu sigur – în ceea ce privește criza din Ucraina, el se străduie sincer în această direcție. Unele lucruri i-au reușit, altele nu. Poate că vom mai reuși multe pe baza acordurilor și discuțiilor de la Anchorage”, a spus Putin, făcând trimitere la summitul ruso-american de la Anchorage (Alaska), desfășurat în luna august 2025.

Rusia l-a susținut oficial pe Trump la Nobel

Donald Trump a fost nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace din 2025, după ce mai mulți oficiali europeni i-au propus candidatura datorită inițiativelor sale diplomatice privind crizele din Ucraina și Orientul Mijlociu. La o zi după anunțul de la Oslo, Kremlinul a precizat că susține candidatura lui Trump, descriindu-l drept „un om politic care a demonstrat dorința de a negocia, nu de a escalada conflicte”.

Distincția din acest an a fost acordată liderei opoziției din Venezuela, María Corina Machado, pentru „eforturile susținute în promovarea democrației în regiune”, potrivit anunțului oficial al Comitetului Nobel din Oslo.