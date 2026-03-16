Mister. Experți de top în arme nucleare, radare și rachete au dispărut de pe site-ul Academiei Chineze de Inginerie

Profilurile mai multor oameni de știință chinezi de top în domeniul armelor au dispărut de pe site-ul Academiei Chineze de Inginerie, potrivit South China Morning Post.

Este vorba despre experți în arme nucleare, radare și rachete. Dispariția prezentărilor online a fost bruscă și neanunțată. Nu se știe când a fost eliminată pagina, dar jurnaliștii chinezi au observat schimbarea în weekend.

Printre cei eliminați de pe site-ul CAE se numără expertul în arme nucleare Zhao Xiangeng, specialistul în radare Wu Manqing și proiectantul de rachete Wei Yiyin.

Nu a fost oferită nicio explicație oficială pentru eliminarea de pe portal.