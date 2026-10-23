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Mobilizare masivă în Franța pentru noile proteste. 70.000 de polițiști și jandarmi, pregătiți să intervină în cazul unor noi violențe

Franța va mobiliza sâmbătă 70.000 de polițiști și jandarmi pentru a preveni noi violențe în timpul protestelor anunțate la nivel național.
Mobilizare masivă în Franța pentru noile proteste. 70.000 de polițiști și jandarmi, pregătiți să intervină în cazul unor noi violențe
Iulian Moşneagu
23 oct. 2026, 15:00, Știri externe
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Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a avertizat că pe rețelele sociale au apărut apeluri la jafuri și atacuri asupra clădirilor publice, venite din partea unor grupări de extremă stânga, potrivit Reuters.

„Au existat apeluri din partea extremei stângi pentru atacarea clădirilor publice. Nu vorbim despre un protest pașnic”, a declarat Nuñez.

„Suntem pregătiți să acționăm cu maximă fermitate mâine și să nu tolerăm nimic”, a adăugat ministrul.

Sâmbătă sunt programate noi proteste ample în Franța. Principalul sindicat studențesc, UNEF, a convocat manifestații, în timp ce mișcarea Vestelor Galbene, apărută în 2018 în semn de protest față de creșterea prețurilor la carburanți și costul ridicat al vieții, a depus o solicitare pentru organizarea unui marș prin centrul Parisului.

Protestele au început luna trecută, când elevii de liceu au ieșit în stradă pentru a reclama lipsa profesorilor și condițiile precare din școli. Ulterior, manifestațiile s-au extins, pe fondul nemulțumirilor legate de reducerile bugetare, salariile mici și costul ridicat al vieții.

Din cei 70.000 de membri ai forțelor de ordine mobilizați la nivel național, o parte vor fi însărcinați cu protejarea clădirilor guvernamentale și a altor instituții publice.

Măsurile vin după violențele de weekendul trecut, când protestele din mai multe orașe franceze au fost însoțite de jafuri și distrugeri.

Autoritățile au interzis manifestațiile programate sâmbătă în Marsilia și Lyon. Mai multe muzee importante din Paris, inclusiv Luvru și Orsay, vor fi închise de teama unor noi violențe.

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