NASA îi răspunde lui Kim Kardashian: Da, am fost pe Lună de șase ori!

NASA a reacționat joi la comentariile lui Kim Kardashian, făcute în cel mai recent episod al emisiunii The Kardashians, difuzat în aceeași zi. În secvența care a devenit rapid virală, fondatoarea celebrului brand de lenjerie și îmbrăcăminte Skims, a sugerat că aselenizarea din 1969 ar fi fost falsificată și invocă mai multe teorii conspiraționiste populare pe internet.

NASA: Am fost pe Lună de șase ori și ne întoarcem

„Nu există gravitație pe Lună. De ce flutură steagul? Pantofii din muzeu au o amprentă diferită de cea din poze. De ce nu se văd stele?”, a întrebat Kardashian în timpul episodului, adăugând: „O să spună că sunt nebună oricum, dar intrați pe TikTok și vedeți singuri”.

Potrivit Politico, câteva ore mai târziu, administratorul interimar al NASA, Sean Duffy, numit de Donald Trump, a reacționat pe rețelele sociale: „Da, am fost pe Lună înainte… de șase ori! Și chiar mai mult decât atât: NASA se întoarce acolo prin programul Artemis, cu sprijinul administrației președintelui Donald Trump. Am câștigat ultima cursă spațială și o vom câștiga și pe aceasta”.

„Niciun extraterestru. Nicio amenințare”

Kardashian a explicat ulterior că îndoielile sale au fost influențate de presupuse declarații ale astronautului Buzz Aldrin, al doilea om care a pășit pe Lună, însă acele clipuri circulă online în versiuni editate sau scoase din context.

După schimbul de replici, vedeta a schimbat subiectul, întrebând despre cometa interstelară „3I Atlas”. Duffy a răspuns că este „a treia cometă interstelară observată în sistemul nostru solar”. „Niciun extraterestru. Nicio amenințare pentru viața de pe Pământ”, a adăugat șeful interimar al NASA, făcând haz de teoriile conspiraționiste care leagă adesea orice fenomen cosmic de prezența extratereștrilor.

Aselenizarea, confirmată științific

În plan mai larg, NASA se confruntă în prezent cu propuneri de reduceri bugetare și reorganizare din partea administrației Trump, chiar în timp ce agenția pregătește misiunea Artemis II, programată pentru 2026, care va trimite un echipaj de astronauți într-un zbor în jurul Lunii – primul de acest fel după mai bine de o jumătate de secol.

Potrivit Institutului de Fizică, toate teoriile conspiraționiste despre falsificarea aselenizării „au fost complet demontate”, iar cele 382 de kilograme de roci lunare aduse de misiunile Apollo au fost verificate independent în laboratoare din întreaga lume.