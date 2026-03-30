Netanyahu: Patriarhul Bisericii Catolice poate merge la Biserica Sfântului Mormânt. De Florii, accesul i-a fost refuzat

Cardinalului Pierbattista Pizzaballa, Patriarhul Latin al Ierusalimului și reprezentantul Bisericii Catolice în Țara Sfântă, nu i s-a permis să intre în lăcașul de cult pentru a oficia slujba de Florii. Biserica este considerată cel mai sfânt loc al creștinismului, unde, potrivit tradiției, Iisus Hristos a fost răstignit, îngropat și a înviat.

Potrivit BBC, Netanyahu susține că măsura inițială – prin care poliția israeliană l-a împiedicat pe cardinal să intre în biserică – ar fi fost luată din motive de securitate, în urma atacurilor cu rachete atribuite Iranului asupra Ierusalimului. Potrivit acestuia, fragmente de rachetă ar fi căzut în apropierea bisericii.

Autoritățile israeliene au impus restricții generale în Orașul Vechi de la începutul războiului cu Iran, iar accesul la locurile sfinte a fost limitat.

Critici internaționale

Decizia de a-i refuza accesul Patriarhului a fost criticată de mai multe state occidentale. Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a descris situația drept o „măsură exagerată”, greu de înțeles și de justificat.

Și lideri europeni au reacționat. Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a spus că este „o ofensă la adresa libertății religioase”, iar ministrul de externe Antonio Tajani a cerut explicații oficiale din partea Israelului.

Reacția Patriarhiei

Patriarhia Latină a Ierusalimului, care reprezintă Biserica Catolică în Țara Sfântă, a calificat incidentul drept „un precedent grav”, subliniind că este pentru prima dată după secole când un Patriarh nu poate intra în biserică de Florii.

Reprezentanții acesteia au explicat că ceremonia planificată era una restrânsă și privată, fără procesiune, și că toate regulile impuse de autorități fuseseră respectate.

Cardinalul Pizzaballa a declarat că nu dorește „să forțeze situația”, dar a subliniat „importanța respectării dreptului la rugăciune”.

Decizia finală

Ulterior, Netanyahu a anunțat că a cerut autorităților să îi permită Patriarhului „accesul deplin și imediat” la Biserica Sfântului Mormânt, astfel încât să poată oficia slujbe în Săptămâna Mare. Paștele catolic este sărbătorit în acest an pe 5 aprilie.