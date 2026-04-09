Biserica Sfântului Mormânt a fost redeschisă după 40 de zile

Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim a fost redeschisă după 40 de zile de restricții impuse pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, iar credincioșii ar putea participa, în acest an, la ceremonia primirii Sfintei Lumini, potrivit basilica.ro.

Decizia a fost anunțată de Poliția Israeliană, care a precizat că redeschiderea vine „în urma schimbării politicii de apărare și a actualizării instrucțiunilor Comandamentului Frontului Intern”.

„Începând din dimineața zilei de joi, 9 aprilie 2026, locurile sfinte din orașul Ierusalim vor fi redeschise pentru vizite și rugăciune”, se arată în comunicatul oficial al Poliției israeliene.

Locurile sfinte, din nou accesibile, sub securitate strictă

Pe lângă Biserica Sfântului Mormânt, autoritățile au redeschis și alte puncte de maximă importanță religioasă, precum Zidul Plângerii și Muntele Templului.

În același timp, poliția a anunțat măsuri sporite de securitate, în contextul în care este așteptat un număr mare de pelerini în perioada sărbătorilor pascale.

Potrivit autorităților, sute de polițiști, luptători ai Poliției de Frontieră și voluntari vor fi mobilizați în întreg orașul, în special în Orașul Vechi și în zonele religioase, pentru a asigura desfășurarea în siguranță a evenimentelor.

Credincioșii sunt sfătuiți să respecte indicațiile forțelor de ordine și să fie vigilenți, în condițiile unei aglomerații ridicate.

Participare posibilă la ceremonia Sfintei Lumini

Redeschiderea lăcașului face posibilă, cel puțin teoretic, participarea credincioșilor la ceremonia Sfintei Lumini, unul dintre cele mai importante momente ale Paștelui ortodox.

Totuși, modul concret de organizare a slujbei de Înviere nu a fost încă stabilit. Decizia finală urmează să fie luată după consultări între Patriarhia Ierusalimului și autoritățile din Orașul Vechi.

Primele slujbe au avut deja loc

Potrivit corespondentului ERTnews la Ierusalim, în dimineața Sfintei și Marii Joi a fost oficiată deja Sfânta Liturghie, cu rânduiala spălării picioarelor, de către Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului, în prezența unui număr semnificativ de credincioși.

Sfânta Lumină va ajunge în România după un protocol special

Și în acest an, Patriarhia Română va organiza aducerea Sfintei Lumini de la Ierusalim.

Aceasta va fi transportată cu o cursă specială în Sâmbăta Mare și va fi oferită delegaților eparhiilor la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din București.

Redeschiderea Bisericii Sfântului Mormânt marchează un moment important pentru credincioșii din întreaga lume, după săptămâni de restricții, și readuce speranța unei participări mai largi la celebrarea Învierii Domnului.