Sfânta Lumină de la Ierusalim are un plan de rezervă

Delegații eparhiilor Patriarhiei Române vor prelua Sfânta Lumină direct de la Aeroportul Internațional „Otopeni”. Cel care o aduce din Ierusalim este părintele arhimandrit Ioan Meiu.

Acesta este Superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte. El va transporta personal flacăra până în România.

Cum ajunge Sfânta Lumină în fiecare parohie

După preluarea de la Otopeni, distribuția se face printr-un lanț organizat. Centrele eparhiale vor prelua Lumina de la delegați. Ulterior, prin intermediul protopopiatelor, aceasta va ajunge la fiecare parohie din țară.

În jurul orei 19.00, Sfânta Lumină va fi primită la Catedrala Patriarhală istorică „Sfinții Împărați Constantin și Elena”. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va oficia momentul solemn al primirii.

Un simbol al unității Bisericii Ortodoxe Române

Aducerea Sfintei Lumini reprezintă mai mult decât un gest liturgic. Patriarhia Română o descrie ca pe un simbol al comuniunii și unității ecleziale. Este totodată o expresie a bucuriei pascale prilejuite de Învierea Domnului Iisus Hristos.

Tradiția a fost inaugurată în 2009, din inițiativa Patriarhului Daniel. De atunci, Sfânta Lumină sosește an de an în România în Sâmbăta Mare.

Ce se întâmplă dacă situația din Orientul Mijlociu împiedică aducerea Sfintei Lumini

Patriarhia recunoaște că există un context geopolitic tensionat. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea afecta logistica transportului. Totuși, instituția transmite că există toate premisele ca tradiția să fie respectată.

Într-un scenariu de forță majoră, există un plan de rezervă. Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim în 2025 a fost păstrată neîntrerupt aprinsă într-o candelă specială la Catedrala Patriarhală. Aceasta se află pe Colina Bucuriei din București.

Dacă zborul din 2026 nu va fi posibil, flacăra din candela păstrată va fi oferită credincioșilor. Astfel, continuitatea simbolică a Sfintei Lumini este asigurată indiferent de circumstanțe.