UPDATE Avionul care aduce Sfânta Lumină din Ierusalim a ajuns la București

Sfânta Lumină s-a pogorât sâmbătă la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim în jurul orei 14.13. Avionul care a adus Lumina Sfântă a aterizat la București.
Cosmin Pirv
11 apr. 2026, 19:00, Social

UPDATE:

Avionul cu Lumina Sfântă a aterizat la București pe Aeroportul Otopeni puțin înainte de ora 19.00.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Potrivit agenției de știri a Patriarhiei Române, Basilica, Patriarhul lerusalimului a intrat în Sfântul Mormânt cu 4 mănunchiuri de 33 de lumânări.

„Sfânta Lumină s-a pogorât la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim în jurul orei 14:13.
Hristos a înviat!”, a transmis sursa citată.

Lumina sfântă va fi adusă în România cu o cursă specială în jurul orei 18.00.

Ea va fi oferită delegaților eparhiilor Patriarhiei Române la Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” din Otopeni. Astefl, Sfânta Lumină va ajunge în noaptea de Înviere în toate parohiile din țară și din Republica Moldova.

