Sfânta Lumină va ajunge în România cu o cursă specială | Patriarhia a obținut culoar de zbor sub semnul restricțiilor din Ierusalim

Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi adusă în România în Sâmbăta Mare, cu o cursă aeriană specială, după ce autoritățile române și israeliene au acordat aprobările necesare pentru organizarea transportului în condiții speciale, relatează agenția de știri a Patriarhiei Române, basilica.ro.

Culoar de zbor obținut cu sprijin diplomatic

Potrivit reprezentantului Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, arhimandritul Ioan Meiu, delegația română a primit undă verde pentru transportul Luminii Sfinte de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv.

„Datorită intervenției Ambasadei României în Israel am primit un culoar de zbor din partea Ministerului de Externe israelian. Vom veni cu o cursă specială de la Tel Aviv la București, cu Sfânta Lumină”, a declarat acesta.

Reprezentantul Patriarhiei și-a exprimat speranța ca situația din regiune să nu se agraveze, astfel încât misiunea să poată fi dusă la bun sfârșit.

Ceremonie diferită la Ierusalim

Anul acesta, ceremonia de la Ierusalim se va desfășura în condiții neobișnuite, din cauza restricțiilor impuse în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

În Sfântul Mormânt va coborî doar Patriarhul Teofil al III-lea.

Accesul credincioșilor și al delegațiilor este limitat.

Procesiunile religioase sunt interzise.

Lumina va fi distribuită fie direct de la Sfântul Mormânt, fie de la sediul Patriarhiei din Ierusalim, către delegațiile care au reușit să obțină zboruri.

Orașul vechi, sub restricții

Zona istorică a Ierusalimului rămâne închisă, iar accesul la locurile sfinte este sever limitat. Autoritățile israeliene au interzis adunările și procesiunile religioase, ceea ce schimbă semnificativ modul în care are loc obișnuita ceremonie.

Tradiția continuă în România

În ciuda acestor condiții, tradiția aducerii Sfintei Lumini în România va fi respectată și în acest an, așa cum se întâmplă din 2009.

După sosirea la București, lumina va fi distribuită către toate eparhiile din țară și din Republica Moldova și va fi dusă în parohii pentru slujba de Înviere.

Lumina va ajunge la Catedrala Patriarhală, unde va fi întâmpinată de Patriarhul Daniel

Misiunea rămâne însă dependentă de evoluția situației din Orientul Mijlociu, într-un context în care fiecare etapă este atent coordonată la nivel diplomatic și logistic.