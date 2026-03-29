Patriarhul latin al Ierusalimului a fost împiedicat să celebreze Duminica Floriilor de către poliția israeliană. Emmanuel Macron își oferă „sprijinul deplin”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și-a exprimat „sprijinul deplin pentru Patriarhul Latin al Ierusalimului și creștinii din Țara Sfântă, împiedicați să celebreze Liturghia de Duminica Floriilor la Biserica Sfântului Mormânt”, potrivit Le Figaro.

Președintele francez a denunțat decizia autorităților israeliene, pe fondul tensiunilor crescânde din jurul Locurilor Sfinte. „Condamn această decizie a poliției israeliene, care se adaugă la creșterea alarmantă a încălcărilor statutului Locurilor Sfinte din Ierusalim.” Șeful statului a cerut, de asemenea, respectarea principiului fundamental al libertății de cult în oraș. „Libera exercitare a cultului în Ierusalim trebuie garantată pentru toate religiile.” Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a condamnat măsura ca fiind „o ofensă la adresa credincioșilor”.

Partea israeliană invocă motive de securitate

Din partea israeliană, interdicția a fost explicată prin motive de „securitate” și nu a fost motivată de nicio „intenție răuvoitoare”, potrivit prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu . „Astăzi, dintr-o preocupare deosebită pentru siguranța sa, poliția din Ierusalim l-a împiedicat pe Patriarhul Latin, Cardinalul Pizzaballa, să celebreze Liturghia la Biserica Sfântului Mormânt. Nu a existat absolut nicio intenție răuvoitoare, ci doar preocuparea de a garanta siguranța sa”, a declarat biroul prim-ministrului pe rețeua X.

„Ambii au fost opriți în timp ce călătoreau cu titlu privat (…) și au fost forțați să se întoarcă”, potrivit unei declarații comune a Patriarhiei Latine a Ierusalimului și a Custodiei Țării Sfinte. „Drept urmare, și pentru prima dată în secole, liderii Bisericii au fost împiedicați să celebreze Liturghia de Duminica Floriilor la Biserica Sfântului Mormânt”, se adaugă în declarație. Această obstrucționare „creează un precedent grav și demonstrează o lipsă de considerație pentru sensibilitățile a miliarde de oameni din întreaga lume care, în această săptămână, își îndreaptă privirea spre Ierusalim.” Contactată de AFP, poliția nu a răspuns imediat.

Israelul a interzis adunările mari

La începutul ofensivei lansate împreună cu Statele Unite împotriva Iranului pe 28 februarie, autoritățile israeliene au interzis adunările mari, inclusiv în sinagogi, biserici și moschei, limitând adunările publice la aproximativ 50 de persoane. Duminica Floriilor, care începe Săptămâna Mare, comemorează ascensiunea finală a lui Hristos la Ierusalim, unde a fost primit triumfător de o mulțime înveselită cu doar câteva zile înainte de răstignirea și învierea sa în dimineața de Paște, conform Evangheliilor.

Procesiunea tradițională de Duminica Floriilor a fost anulată

Patriarhia Latină a anunțat, de asemenea, anularea procesiunii tradiționale de Duminica Floriilor, care pleacă de obicei de pe Muntele Măslinilor spre Ierusalim și atrage mii de credincioși în fiecare an. „Conducătorii Bisericilor au acționat în mod responsabil și, de la începutul războiului, au respectat toate restricțiile impuse ”, a declarat Patriarhia. „Împiedicarea intrării Cardinalului și a Custodelui, care poartă cea mai înaltă responsabilitate ecleziastică pentru Biserica Catolică și Locurile Sfinte, constituie o măsură vădit nerezonabilă și grav disproporționată ”, a continuat declarația.

Conform estimărilor din 2023 ale Patriarhiei Latine a Ierusalimului, creștinii reprezentau peste 18% din populația Țării Sfinte (o regiune care include Iordania pe lângă Israel și Teritoriile Palestiniene ocupate) la momentul creării Statului Israel în 1948, dar acum sunt mai puțin de 2%, majoritatea ortodocși.